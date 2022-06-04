ازدهار ثقافة زراعة النباتات للترويح عن النفس وسط الشباب

ⓒ Getty Images Bank

يقبل المزيد من جيل الشباب الذين ولدوا فيما بين منتصف التسعينيات من القرن الماضي وأوائل العقد الأول من الألفية الثالثة، على زراعة النباتات التي ازدهرت في ظل انتشار وباء كورونا وتطبيق نظام التباعد الاجتماعي. حيث أنه في الماضي كانوا يعتبرون زراعة النباتات إحدى طرق كسب المال، إلا أنهم بدؤوا يفكرون في أن النباتات تعتبر بمثابة رفيق للحياة. وفي الآونة الأخيرة تم طرح منشور بعنوان "ترتيب وتنسيق النباتات فوق الرفوف في بيتي" كتبه أحد الشباب الذي يقدم نفسه كمزارع ذي خبرة سنة واحدة، على مجتمع عبر الإنترنت. وفي الصور ضمن المنشور تم استعراض مختلف أنواع النباتات مثل محل للزهور. وأعرب كاتب المنشور عن حبه للنباتات قائلا إن الجو يكون جميلا جدا إذا نظرت إليه وأنت تستمع إلى الموسيقى. وكان هناك مصطلح في كوريا هو: "طريقة كسب المال بزراعة النباتات"، والذي يُشير الى الشباب الذين يزرعون نباتات ‘몬스테라 알보 التي يبلغ سعر أحدها ملايين الوون أو يزرعون البصل الأخضر في بيوتهم بدلا من شرائه من السوق. وكانوا يعتبرون زراعة النباتات كميزة اقتصادية في الماضي إلا أنهم بدؤوا يعتبرون النباتات مثل صاحبات لحياتهم. وأجرى أحد المعاهد البحثية المحلية مسحا على تسعمائة كوري تتراوح أعمارهم بين تسعة عشر عاما وواحد وأربعين عاما في شهر أبريل الماضي. وقال ستة وخمسون بالمائة من المشاركين في المسح إنهم يزرعون حاليا نباتات كرفيقة لحياتهم. ويمكن المشاهدة على تطبيق إنستغرام أكثر من ثمانمائة وثمانين ألف منشور ذي صلة بالنباتات باعتبارها رفيقة للحياة، مما يدل على ارتفاع شعبيتها بالفعل.

وفي مسح آخر أجرته قناة "إمبراين ترند مونيتور 엠브레인 트렌드모니터 " مؤخرا على خمسمائة وثمانين كوريا يزرعون حاليا رفقاء حياتهم من النباتات، تبين أن زراعة النباتات مفيدة للعلاج النفسي. على سبيل المثال، قال أربعة وأربعون بالمائة منهم إن النباتات جعلت جو بيوتهم جميلا، بينما قال ثلاثة وأربعون بالمائة منهم إنها تقدم متعة صغيرة لكنها قيمة في حياتهم اليومية. كما قال ثمانية وثلاثون بالمائة منهم إنهم يشعرون بالعلاج النفسي من خلال زراعة النباتات.