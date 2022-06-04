تضاعف عدد السياح الكوريين إلى الخارج بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية للسفر

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بالتوازي مع تخفيف بعض إجراءات الحجر الصحي لمكافحة جائحة كورونا في كوريا، زاد عدد المسافرين الكوريين إلى الخارج زيادة كبيرة في شهر أبريل الماضي بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وصرحت مؤسسة السياحة الكورية بأن عدد السياح الكوريين الذين غادروا البلاد خلال شهر أبريل الماضي بلغ مائتين وخمسة عشر ألفا ومائتين وستة وأربعين شخصا بعد أن كان العدد قد بلغ واحدا وسبعين ألفا وثلاثمائة واثنين في نفس الشهر من العام الماضي. ويرجع السبب الرئيسي في ذلك على الأرجح إلى تخفيف الحكومة الكورية بعض الإجراءات الاحترازية المتعلقة بدخول ومغادرة البلاد بما في ذلك إعفاء من أتموا تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا من العزل بعد دخول البلاد منذ نهاية شهر مارس الماضي. وقد بلغ عدد السياح الكوريين الذين غادروا البلاد في شهر فبراير الماضي مائة واثني عشر ألفا وسبعمائة واثنين وعشرين، وفي شهر مارس الماضي مائة وخمسة وأربعين ألفا وخمسمائة وثلاثة، ليشهد العدد زيادة مستمرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. أما عدد السياح الأجانب الذين زاروا كوريا في شهر أبريل الماضي فقد بلغ مائة وسبعة وعشرين الفا وتسعمائة وتسعة عشر شخص بزيادة نسبتها اثنين وثمانين بالمائة بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.