كوريا تحتل المركز الخامس عشر في مؤشر تقدم السياحة العالمي

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قالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية إن كوريا احتلت المركز الخامس عشر من بين مائة وسبع عشرة دولة خضعت لتقييم مؤشرات تقدم السياحة للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام ألفين وواحد وعشرين لتسجل أعلى مستوى لها منذ بدء المنتدى في الإعلان كل عامين عن المؤشرات الخاصة للسياحة، في عام ألفين وسبعة.

يشار إلى أن كوريا كانت قد احتلت المركز الثاني والأربعين في عام ألفين وسبعة، والمركز الحادي والثلاثين في عام ألفين وتسعة، والمركز الثاني والثلاثين في عام ألفين وأحد عشر، والمركز الخامس والعشرين في عام ألفين وثلاثة عشر، والمركز التاسع والعشرين في عام ألفين وخمسة عشر، والمركز التاسع عشر في عام ألفين وسبعة عشر، والمركز السادس عشر في عام ألفين وتسعة عشر. كما تقدمت هذا العام أيضا. وجاءت اليابان وأمريكا وأسبانيا وفرنسا وألمانيا في المراكز الأولى. ومن بين الدول الآسيوية جاءت كوريا واليابان وسنغافوره والصين وهونغ كونغ والإمارات في المراكز الثلاثين الأولى. وقد ظل المنتدى الاقتصادي العالمي ينشر مؤشر التنافسية للسياحة كل عامين منذ عام ألفين وسبعة لكنه قام بتوسيعه إلى مؤشر تنمية السفر والسياحة بدءا من هذا العام. وبعد ذلك أضاف إلى المؤشرات القائمة بعض المؤشرات الجديدة، بما في ذلك مدى استخدام المنصات الرقمية ونسبة الفقر والإنفاق على الضمان الاجتماعي والمساواة بين الجنسين ومدى سهولة الوصول إلى الخدمات الطبية ونسبة نشوء الأمراض المعدية.