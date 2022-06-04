(2) 부탁 좀 하자

윤승범: 얌마. 부탁 좀 하자.

يا صديقي، سأطلب منك طلبا.

나 같은 새낀 죽었다 깨어나도

لن أتمكن من تجهيز هذا القدر من المال

그 돈 못 만들지만 넌 할 수 있잖냐

حتى لو مت وعدت للحياة من جديد، ولكن أنت يمكنك هذا.

우리 아버지 살릴 수 있잖냐

أنت يمكنك إنقاذ والدي.





شرح التعبير

يستخدم التعبير عندما يكون لدى المتحدث طلب يرغب في التقدم به. عادة تستخدم اللاحقة النهائية التي تفيد معنى "الاقتراح" أو فعل شيء ما معا “자”، مثلما نرى في:

지하철 타고 가자.

ولكن المعنى هنا ليس اقتراح فعل شيء ما، ولكن "دعني أطلب منك طلبا أو تقبل طلبي"، يستخدم التعبير بين أصحاب العلاقات المقربة أو يمكن استخدامه من شخص أكبر عمرا أو مقاما إلى شخص أقل منه.





شرح الأمثلة

① 가: 부탁 좀 하자. 등록금 내야 하는데 아직 돈이 좀 모자라.

أ.سأطلب منك طلبا. علي أن أدفع مصاريف الدراسة ولكن لا تزال نقودي غير كافية

나: 얼마나 모자라는데?

ب.كم تحتاج؟

② 가: 친구 좋다는 게 뭐니? 부탁 좀 하자.

أ.ماذا يحب؟ سأطلب منك هذا الطلب.

나: 그래. 내가 알아보고 금방 연락해 줄게.

ب. حسنا ساحاول أن أعرف وأتصل بك فورا



