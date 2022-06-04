جائزتان مرموقتان لكوريا الجنوبية في مهرجان كان السينمائي الدولي

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فاز المخرج الكوري "بارك تشان أوك" بجائزة أفضل مخرج، كما فاز الممثل الكوري "سونغ كانغ هو" بجائزة أفضل ممثل في الدورة الـ75 من مهرجان "كان" السينمائي الدولي لهذا العام.

وفي حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في قصر "لوميير" في مدينة "كان" الفرنسية يوم الثامن والعشرين من مايو الماضي حصل المخرج "بارك" على جائزة أضل مخرج عن فيلمه "قرار بالمغادرة"، وحصل الممثل "سونغ" على جائزة أفضل ممثل عن أدائه دور البطولة في الفيلم الكوري "السمسار" من إخراج المخرج الياباني "كوري إيدا".

ويصور الفيلم "السمسار" العلاقات الشخصية التي تشكلت من خلال صناديق إيداع الأطفال، حيث يقوم بعض الأشخاص بالتخلص من الأطفال حديثي الولاية بسبب عدم تمكنهم من تربية الأطفال، دون الكشف عن هويتهم.

وقد أدى الممثل "سونغ" دور بطل الفيلم "سانغ هيون" الذي يسرق رضيعا تركه والداه في صندوق أطفال ويبيعه لزوجين يحتاجان إلى أطفال.

ومن المعروف عن الممثل "سونغ" قدرته على التمثيل الطبيعي والتعبير العاطفي الدقيق، وهذه القدرة المتميزة تألقت في أداء البطولة في الفيلم "السمسار" مما مكنه من الفوز بجائزة أفضل ممثل.

وأعرب المخرج الياباني "كوري إيدا" الذي فاز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان "كان" في عام 2018 عن فيلمه "سارقو المتاجر"، عن تقديره لدعم الجمهور الكوري لأول مشروع له باللغة الكورية.

أما بالنسبة للمخرج "بارك تشان أوك" فتعد الجائزة التي فاز به في مهرجان "كان" لهذا العام هي الثالثة من نوعها بعد فوزه بالجائزة الكبرى، وهي ثاني أعلى جائزة في المهرجان، عن فيلم "الفتى العجوز" في عام 2003، وجائزة لجنة التحكيم، التي تعد ثالث أعلى جائزة، عن فيلم "العطش" في عام 2009.

وفي حقيقة الأمر، أصبحت الأفلام الكورية تحظى بإقبال واسع على مستوى العالم، لكن من غير المعتاد أن يفوز فيلمان كوريان بجائزتين كبيرتين في آن واحد في مهرجان سينمائي دولي.

ويعد الممثل "سونغ كانغ هو" أول ممثل من كوريا يحصل على جائزة التمثيل في مهرجان "كان"، بعد أن كانت الممثلة "جون دو يون" قد حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "الشروق السري" في عام 2007.

كما يعد ثالث ممثل آسيوي يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان "كان" بعد الممثل "ليانغ تشياو أوي" من هونغ كونغ في عام 2000، والممثل "يوياييه ياغيرا" من اليابان عام 2007.

وأصبح المخرج "بارك تشان أوك" ثاني مخرج كوري يفوز بجائزة أفضل مخرج في "كان" بعد المخرج "إيم كوان تيك" الذي حصل على الجائزة عن فيلمه "تشيهوا سون" في عام 2002.