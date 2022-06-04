مباراة ودية بين منتخب كرة القدم الكوري والمصري يوم الـ14 من يونيو

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من المقرر إقامة مباراة ودية بين منتخبي كرة القدم الكوري والمصري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت كوريا، أي الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، يوم الرابع عشر من شهر يونيو الجاري في ملعب كأس العالم في سيول.

وقد أقيمت مباراة ودية بين المنتخبين الكوري والبرازيلي مساء أمس الخميس في سيول، وسوف يخوض المنتخب الكوري 3 مباريات ودية أخرى استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر في شهر نوفمبر.

وضمن هذه المباريات الودية الثلاث، سيلتقي منتخب كوريا الجنوبية مع كل من منتخب تشيلي يوم السادس من يونيو، ومنتخب باراغواي يوم التاسع من يونيو، ومنتخب مصر يوم الرابع عشر.

وكانت قرعة كأس العالم 2022 أوقعت المنتخب الكوري في المجموعة الثامنة مع منتخبات البرتغال وأوروغواي وغانا.