كوريا وتونس تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما

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استقبل الرئيس التونسي "قيس سعيد" يوم الجمعة الماضي بقصر قرطاج، "كيم يونغ جو" الرئيس الشرفي للجمعية الكورية للتجارة الدولية ورئيس لجنة ترشح كوريا الجنوبية لاستضافة معرض إكسبو الدولي لعام 2030.

وخلال اللقاء أثنى الرئيس "قيس سعيد" على العلاقات المتميزة التي تجمع تونس بكوريا، وأعرب عن تطلع تونس إلى تطويرها وتنويعها بشكل أكثر مما هو عليه الآن.

ونوه بالتجربة التنموية الناجحة لكوريا الجنوبية، مؤكدا على حرص تونس على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع كوريا الجنوبية، وتوفير كل الظروف المناسبة والضمانات اللازمة للمستثمرين الكوريين لبعث مشروعات وإقامة مشاركات واعدة ومثمرة في مختلف المجالات.

وفي هذا السياق، شدد الرئيس التونسي على أهمية النقل الجوي في تدعيم فرص اللقاء والتبادل والاستثمار بين رجال الأعمال من البلدين، وتشجيع المواطنين الكوريين على اختيار تونس كوجهة سياحية لهم.

ومن جانبه، أعرب "كيم يونغ جو" عن أمله في أن تسهم زيارته لتونس على رأس وفد من رجال الأعمال الكوريين، واللقاءات التي جمعت بين المسؤولين الاقتصاديين من البلدين يوم السادس والعشرين من مايو الماضي في تونس، في تعزيز التعاون والمشاركة والاستثمار بين كوريا الجنوبية وتونس.

وأكد أن الجمعية الكورية للتجارة الدولية ستعمل على جعل تونس وجهة مميزة للمستثمرين والسياح الكوريين، معربا عن ثقته في قدرة تونس على تحقيق معدل نمو مرتفع مستقبلا.

وأشار "كيم" إلى أن كوريا الجنوبية تعتزم عقد قمة سنوية للمشاركة مع أفريقيا وهي تتطلع إلى دعم تونس في تنظيم الدورة الأولى لهذا الحدث في عام 2024.

وقدم "كيم" عرضا للرئيس التونسي "قيس سعيد" حول ملف ترشح مدينة بوسان الكورية لاستضافة معرض إكسبو الدولي لعام 2030، مطالبا بدعم تونس لتحقيق ذلك.