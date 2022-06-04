كي بي إس تنظم مسابقة كيبوب للعرب بالتعاون مع الجمعية الكورية العربية ووكالة إس إم





فتح القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو يوم الثالث عشر من مايو الماضي باب التسجيل في مسابقة الكيبوب للعرب "ياللا كيبوب".

ويتم تنظيم هذه المسابقة بالتعاون مع الجمعية الكورية العربية، كثمار للجهود التي بذلها القسم العربي لأكثر من 10 سنوات في نشر موجة الثقافة الكورية "هاليو"، خاصة أغاني الكيبوب، في الدول العربية.

كما تأتي المسابقة لتوفير فرصة لمحبي أغاني الكيبوب العرب ليظهروا من خلالها شغفهم ومواهبهم الخفية، مما سيساعد على انتشار المزيد من موجة الثقافة الكورية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعد هذه المسابقة هي الأولى من نوعها في كوريا، والتي تقتصر المشاركة فيها فقط على محبي الكيبوب في 22 دولة عربية.

والشيء المثير للانتباه أيضا هو أن شركة "إس إم" التي تعد أشهر وكالة ترفيهية كورية تقود حمى الكيبوب، قد قررت المشاركة في المسابقة بصفتها عضوا في لجنة التحكيم، وهو ما يدل على أن دوائر الصناعة الترفيهية الكورية تولي بالفعل أهمية كبيرة للمنطقة العربية.

وفي الواقع، قام كبير المنتجين في وكالة "إس إم" الترفيهية "لي سو مان" بزيارة لكل من دبي والرياض في شهر مارس الماضي، والتقى خلالها بعدد من كبار المسؤولين هناك، بمن فيهم وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية "نورة بنت محمد الكعبي" ووزير الاقتصاد والتخطيط السعودي "فيصل بن فاضل الإبراهيم" ونائبة وزير السياحة السعودية الأميرة "هيفاء بنت محمد بن سعود آل سعود"، حيث تبادل معهم الآراء حول سبل تعزيز التبادل الثقافي بين كوريا وكل من الإمارات والسعودية.

وفي لقاء خاص مع برنامج "صباح العربية"، قال "لي سو مان" إن الوقت قد حان للأجيال العربية القادمة لإنشاء موسيقى بوب عربية يمكن الاستمتاع بها في جميع أنحاء العالم، وأنه إذا أتيحت الفرصة له أو لوكالة "إس إم"، فإنه يود المشاركة في إنتاج موسيقى البوب العربية وتقديم سحرها المميز من خلال الشباب العرب على نطاق عالمي.

وقد تم فتح باب التسجيل في مسابقة الكيبوب للعرب "ياللا كيبوب" يوم الثالث عشر من مايو وسيظل مفتوحا حتى الثالث عشر من يونيو حسب توقيت كوريا.

ويمكن للراغبين في المشاركة في المسابقة، اختيار أداء أغنية كيبوب أو أداء رقصة كيبوب أو اختيار أداءيْن معا، ويجب تسليم فيديو كليب بدقة 1080 بكسل أو أعلى لا تقل مدته عن دقيقة واحدة ولا تزيد عن 3 دقائق. ويجب إظهار وجه المشارك في الفيديو، ولا يمكن إرسال نفس الفيديو لمشاركته في مسابقة أخرى.

وتقتصر المشاركة على الحاملين لجنسية عربية ويقيمون إما في أي مكان حول العالم، بما في ذلك كوريا الجنوبية.

وسوف يختار القسم العربي وحكم من وكالة "إس إم" الخمسة الأوائل من كل من فئتي الغناء والرقص يوم الرابع والعشرين من يونيو، ثم يجري استبيانا على الإنترنت خلال الفترة من السابع والعشرين من يونيو وحتى الثامن من يوليو لاختيار الثلاثة الأوائل.

وسيتم الإعلان عن نتائج الاستبيان يوم الثامن من يوليو، وتقديم ألف دولار للفائز بالجائزة الأولى، و700 دولار للفائز بالجائزة الثانية، و400 دولار للفائز بالجائزة الثالثة، كما سيحصل الفائزون الآخرون ضمن العشرة الأوائل في كل من الفئتين على جوائز رمزية.

وسيظل باب التسجيل في المسابقة مفتوحا حتى الثالث عشر من يونيو الجاري.

سارعوا في التسجيل، واظهروا شغفكم ومواهبكم في الكيبوب.