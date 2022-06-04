المركز الثقافي الكوري في أبوظبي ينظم معرضا للتصوير الفوتوغرافي

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ينظم المركز الثقافي الكوري في الإمارات العربية المتحدة معرضا للتصوير الفوتوغرافي بعنوان "أريرانغ نارشا" بالتعاون مع مركز "منارة السعديات" الثقافي في أبوظبي.

وحضر حفل الاستقبال الافتتاحي الذي عقد يوم الخامس والعشرين من مايو عدد من الضيوف البارزين، بمن فيهم السفير الكوري لدى الإمارات العربية المتحدة "لي سوك غو"، ورئيسة قسم الفنون التشكيلية والتصميم بوزارة الثقافة والشباب الإماراتية "أمل المهيري"، والقائمة بأعمال رئيس مركز منارة السعديات "فاطمة يوسف اليوسف"، ومدير متحف اللوفر في أبوظبي "مانويل ريبات"، إلى جانب سفيري كوسوفو وفيتنام لدى الإمارات.

وتم في المعرض الذي يستمر حتى التاسع والعشرين من يوليو، عرض 22 صورة من أعمال الفنان والمصور الكوري "يانغ جيه مون" المستوحاة من الرقصات التقليدية الكورية.

ويذكر أن الفنان "يانغ" استطاع من خلال أعماله توضيح جمال الرقص التقليدي الكوري من خلال رؤية فريدة.

وتحتوي الصور المعروضة على أنشطة الفنان بأكملها من مرحلتها الأولى إلى أحدثها، حيث خضعت أعماله لتغييرات من صور الراقصات المنفردات، والتي تتميز بالنعومة والأناقة، إلى الراقصات الجماعية التي تتميز بالقوة والحيوية.

وقال الفنان "يانغ" إنه كان مفتونا بالتأثير العاطفي لتنانير الراقصات، ولذلك تلتقط صوره اللاحقة التي أنشأها حركة الراقصات، في لحظات منفردة قوية.

ومن جانبه، أعرب مدير المركز الثقافي الكوري في أبوظبي "نام تشان أو" عن أمله في أن يتم إيصال الشكل الأصلي للثقافة الكورية للجمهور الإماراتي من خلال الصور التي توضح جمالية حركات الرقص التقليدي الكوري.

وأضاف أن يمكن لزوار المعرض الشعور بأنهم يشاهدون بالفعل عرض رقص "أريرانغ" الجميل من خلال الصور المعروضة.