السفير الكوري لدى الجزائر يزور مصنع السيارات الجديد في باتنة

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زار السفير الكوري لدى الجزائر "كيم تشانغ مو" يوم الاثنين الماضي، مصنع السيارات الجديد في مدينة باتنة على رأس وفد كوري جزائري مشترك رفيع المستوى.

وشاركت وزارة الصناعة الجزائرية في هذه الزيارة للوقوف على جاهزية المصنع، ومدى مطابقته مع إقامة صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر بنسبة إدماج عالية.

وجاءت زيارة السفير الكوري للمصنع في إطار الاستفادة من قانون الاستثمار الجديد، وما يقدمه من امتيازات للشركات الأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات، خاصة في مجال تصنيع السيارات.

وكان وزير الصناعة الجزائري "أحمد زغدار" قد أكد أن قانون الاستثمار الجديد سيسمح بقدوم شركات كبرى في صناعة السيارات إلى الجزائر.

وكانت زيارة السفير الكوري "كيم" لمصنع السيارات الجديد في باتنة، فرصة للتحقق من مدى جاهزية الكوريين لتفعيل صناعة السيارات في الجزائر وفق الشروط الجديدة.

وكانت مجموعة شركات "هيون ديه- كيا" الكورية للسيارات قد تعهدت للسلطات الجزائرية بنقل التكنولوجيا لإقامة صناعة حقيقية للسيارات في مصنعها بالجزائر، وذلك برفع نسبة الإدماج المحلي بنسبة 50%، واستغنائها عن العملية الصعبة في استيراد أجزاء السيارات التي سيتم إنتاجها محليا.

كما تعهدت بتوظيف 30 ألف عامل في مصنعها في باتنة الذي سيكون مفتوحا للشركات الجزائرية لصناعة هياكل السيارات ووقف استيرادها من الخارج.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة شركات "هيون ديه- كيا" للسيارات جددت ثقتها في مجمع "غلوبال غروب" الذي قدم مخطط عمل لتصنيع السيارات في الجزائر من خلال الاعتماد على الصناعة المحلية لهياكل السيارات وعمليات اللحامات والدهانات وإنتاج قطع غيار السيارات.