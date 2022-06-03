يونغ سان هونغ / سو تشون هيانغا / تشو تشون سا

يوافق يوم غد يوم الدانو، الذي يوافق اليوم الخامس من الشهر الخامس حسب التقويم القمري الكوري التقليدي. وهو من الإجازات التراثية التي كانت تحتفل بأحد الوزراء الأوفياء من ممالك الصين القديمة عرف باسم "غول وون 굴원". وكان أعداؤه قد حاكوا مؤامرة ضده اتهم على إثرها بالخيانة ونفي خارج البلاد. وقد حاول أن يثبت براءته في منفاه عن طريق الانتحار غرقًا في النهر. ومنذ ذلك اليوم، حرص الناس على إقامة الشعائر الجنائزية إكرامًا لروحه كي لا تُنسى براءته وولاؤه وموته ظلمًا، وكان موته في الخامس من الشهر الخامس بالتقويم القمري. ومن الفعاليات التي يرجع أصلها إلى ذلك اليوم، فعالية سباق المراكب التي على هيئة تنين، وهي فعالية رمزية تمثل محاولات العامة لاستعادة جثته من النهر. بالإضافة إلى عادة أخرى، وهي إلقاء كرات الأرز الملفوفة في أوراق اللوتس في الماء كي يأكلها السمك فينشغل عن التهام جثة القتيل المظلوم.

أما يوم الدانو في كوريا، فيختلف كثيرًا. فيقال إنه اليوم الذي تكون فيه قوة طاقة اليانغ في أوجه، كما أنه يمثل الوقت الذي كان مزارعو الأرز يجدون فيه فرصة للراحة بعد مهام زراعة الأرز الشاقة، وهو وقت مثالي لإقامة مهرجانات احتفالية يتمنى فيها الناس أن يكون حصاد العام وفيرًا. ومن أشهر هذه المهرجانات، مهرجان "كانغ-ننغ" للدانو، وهو من ضمن التراث الإنساني الثقافي غير الملموس لليونسكو. ويضم هذا المهرجانات طقوس شامانية، وكونفوشية، ومسرحيات شعبية تراثية، فيجتمع فيه طائفة متنوعة من الجماهير. ويبدأ الناس الإعداد ليوم الدانو عن طريق إعداد النبيذ الذي سيستخدم في يوم الدانو قبله بشهر، أي في الخامس من الشهر الرابع بالتقويم القمري التقليدي. كما يقيم بعضهم طقوس شامانية في "ديه كوان ريونغ 대관령" في الخامس عشر من الشهر الرابع بالتقويم القمري.

واشتقت "أنايا" الأغنية اسمها -الذي يشير إلى نوع من الزهور الحمراء- من شكل شعلات النار الحمراء التي كانت تضيء الطريق الجبلي حين يسلكه الناس ليلًا فتبدو كالزهور الحمراء. وفي يوم الدانو، كان يسمح للنساء بالخروج من بيوتهن للاحتفال، فكن يغسلن شعورهن في مياه الأنهار ويركبون الأراجيح. ويقال إن يوم الدانو كان دائمًا يشهد بدايات العديد من العلاقات الرومانسية، ولعل أشهرها هي قصة الحب التي بدأت في يوم الدانو بين "لي مونغ-ريونغ" و"تشون-هيانغ" في القصة الشهيرة التي ترويها أغنية البانسوري "تشون هيانغ غا". وكان "لي مونغ-ريونغ" يستمتع بإجازة من دراسته المستمرة في يوم الدانو حين وقعت عيناه على "تشون-هيانغ" الفاتنة وهي تجلس على أرجوحة. فأرسل إليها خادمه "بانغ-جا" كي يدعوها لمقابلته، ولكنها رفضت ذلك، وقالت إنه إن أراد التعرف عليها فيجب أن يأتي بنفسه. والأغنية التي سنستمع إليها الآن معًا هي من أغاني "كيونغي"الشعبية التراثية بعنوان "سو تشون هيانغا 소춘향가". وفي أغنية البانسوري التراثية، ترفض "تشون-هيانغ" دعوة "لي مونغ-ريونغ"، أما في "سو تشون هيانغا" فهي تخبره بعنوان منزلها. ومنزلها لا يقل جمالًا عنها، فتحيطه أشجار الخيزران الطويلة، كما بنيت جواره استراحة خشبية رائعة إلى جانب شجرة صنوبر.

وآخر أغانينا اليوم، أغنية بعنوان "تشو تشون سا 추천사"، وهي أغنية من تلحين فنان الكاياغم المخضرم "هوانغ بيونغ-غي 황병기". وهو اسم يعني: أغنية ركوب الأرجوحة. وكلمات الأغنية مأخوذة من قصيدة كتبها "صو جونغ-جو 서정주"، وتصف كلمات القصيدة رغبة تشون-هيانغ في التخلص من كل القيود الاجتماعية المفروضة عليها وفي الحصول على الحرية. وتقول بعض كلماتها:

"يا هيانغ-دان، ادفعي الأرجوحة وكأنك تدفعين مركبًا إلى البحر الواسع

لا أستطيع أن أذهب إلى الغرب كالقمر

لذا ادفعيني كالرياح التي ترفع الأمواج"





الحلقات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- أغنية "يونغ سان هونغ 영산홍"، غناء فرقة "أنايا 아나야".

- "سو تشون هيانغا 소춘향가"، أداء "تشيه سو-هيون 채수현".

- "تشو تشون سا 추천사"، غناء "كانغ غوون-سون 강권순" وعزف "لي جي-يونغ 이지영" على الكاياغم ذات السبعة عشر وترًا.