جهود مشتركة لحماية البيئة بمناسبة يوم البيئة العالمي

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كان يوم الأحد هو يوم البيئة العالمي، حيث كانت تلك هي الذكرى الخمسين على تعيينه من قبل منظمة الأمم المتحدة. حتى الأن مر 50 عاما منذ تعيين اليوم في عام 1972 في السويد بمناسبة عقد مؤتمر البيئة للأمم المتحدة. بهدف بدء بلدان العالم بذل جهود مشتركة من أجل حماية البيئة في الكرة الأرضية، وبهذه المناسبة تم تأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وخلال 50 عاما، شهد العالم تحسنا ملحوظا بهذا الشأن، الا أن استمرار وقوع الكوارث الطبيعية والتغييرات في البيئة، وبالتالي تزداد أهمية استمرار الجهود المشتركة. وبهذا الصدد، انتشر خبر مؤسف حول قرار تأجيل موعد تنفيذ نظام فرض مبلغ كضمان للكوب المستخدم لمرة واحدة في المقاهي في كوريا. وكان من المقرر تنفيذ هذا النظام اعتبارا من العاشر من شهر يونيو الجاري. بحيث عندما نشتري أي نوع من المشروبات في كل المقاهي، خاصة في كوب مستخدم لمرة واحدة ققط، يجب علينا دفع مبلغ كضمان. هذا المبلغ هو 300 ون، وعندما نستعيد الكوب نتقلى المبلغ مرة أخرى. جاء هذا النظام بموجب القانون المعدل الذي ينص على توفير المصادر والتشجيع على اعادة استخدامها، والذي تمت المصادقة عليه في البرلمان في شهر يونيو من عام 2020. وآنذاك، تم اتخاذ قرار حول موعد بدء تنفيذ النظام بعد سنتين من سن القانون. لكن أصحاب المقاهي احتجوا على تنفيذ النظام، بسبب عيوبه من النواحي المالية والعملية. نتيجة لذلك، عقدت وزارة البيئة المشرفة على تنفيذ النظام، اجتماعا مع أصحاب المقاهي، وفي النهاية أعلنت الوزارة عن تأجيل موعد النظام. ولكن تنفيذ النظام ضروري لتقليل النفايات غير القابلة لإعادة الاستخدام. وإذا تم تنفيذه فأن عدد مرات استخدام الأكواب سينخفض، اي أن ذلك يعني ارتفاع ثمن الشاي والقهوة. وكم من الناس سيزورون المقاهي مرة أخرى لاستعادة هذا المبلغ؟ لذلك من الأفضل تنفيذ النظام بشكل تجريبي في بعض المقاهي لمدة محددة، ثم نتوسع. قبل ذلك، يجب أن نعمل أولا على حمل أكواب شخصية وتقليل استخدام الأكواب الورقية أو البلاستيكية.