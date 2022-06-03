قلق دولي بشأن انخفاض عدد السكان في كوريا

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فاجأ رجل الأعمال الكندي "إيلون ماسك"، المدير التنفيذي لشركة "تسلا موتورز"، البلدان الآسيوية خاصة كوريا الجنوبية. لأنه قد ذكر أن كلا من كوريا وهونغ كونغ واليابان تتعرض لانهيار في عدد السكان بصورة أسرع. وجاء كلامه على أساس تقرير صادر عن البنك الدولي بشأن نسبة الإنجاب لكل دولة من دول العالم لعام 2020. فحسب هذا التقرير، تبلغ نسبة الإنجاب في كوريا 0,84 طفل لكل سيدة، وهذه النسبة هي الأقل من بين 200 دولة حول العالم. ولكن هونغ كونغ نسبة الإنجاب فيها أعلى من كوريا بشكل ضئيل. يُشار الى أن لدى المدير التنفيذي "إيلون ماسك" 7 أولاد. ولذلك فإن قلقه بشأن كوريا له مصداقية إلى حد ما. هذه النسبة المنخفضة لا تقتصر على كوريا، فقد عبر ماسك عن قلقه حول انخفاض عدد السكان في اليابان أيضا.

تجدر الأشارة الى أن كوريا هي الأقل من بين البلدان المتقدمة التي تشهد نسبة إنجاب أقل من طفل واحد. في الماضي، كان لدى كل أسرة 3 أولاد في المتوسط، وحينذاك لم تكن المدارس كافية لاستيعاب جميع الطلاب، وبالتالي كان يتم تقسيم الطلاب على مجموعتين، صباحية ومسائية، أو وضعهم جميعا في صف واحد يستوعب حوالي 80 طالبا.

يذكر أن نسبة الإنجاب انفضت في كوريا منذ أن شجعت الحكومة المواطنين على تحديد الإنجاب باثنين فقط على مستوى الوطن. وبعد مرور حوالي 40 سنة فقط، تقلق كوريا من انخفاض عدد السكان، خاصة في مثل هذه الفترة التي تشهد زيادة الوفيات بسبب وباء كورونا، حيث تعتبر مسألة الإنجاب المنخفض أزمة وطنية. وهناك توقعات بأن ينخفض عدد سكان كوريا حتى عام 2050 بنسبة 25 بالمائة من العدد الحالي. هناك ثلاث نقاط مشتركة فيما بين كوريا واليابان والصين فيما يتعلق بانخفاض عدد السكان، أولها عدم الإنجاب بسبب عدم الزواج. وثانيا، التكلفة العالية في التعليم، أما النقطة الثالثة فهي أسعار المنازل الغالية.