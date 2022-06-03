تزايد الهجرة الداخلية يؤدي لانخفاض الإنجاب في كوريا

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يرى البعض أن سبب انخفاض نسبة الإنجاب في كوريا، يرجع إلى تدفق الشباب الكوريين إلى العاصمة سيول والمدن الكبرى، مما يرفع من أسعار المساكن وتكلفة التعليم، وبالتالي يتردد الشباب في الزواج والإنجاب. ومن أجل حل هذه المشكلة، يجب حل مسألة عدم التوازن في عدد السكان بين الأقاليم، وتشجيع الشباب على السكن في المناطق خارج العاصمة والمدن الكبرى. لكي يستقروا في في كل أنحاء البلاد، ويستمتعوا بالعيش بتكلفة مناسبة في السكن والتعليم براحة وسعادة، ويتزوجون وينجبون أولادا بكل سرور.

في هذا السياق، هناك في منطقة نجحت في استقطاب الشباب بهذه الطريقة، واسمها "قرية لا بأس". وُلدت هذه القرية بموجب خطة من وزارة الإدارة والسلامة بهدف استغلال المباني المتروكة من قبل عامة الناس في عام 2018، حيث أُختير شابان بعد الفوز في تنافس شديد. استأجر هذان الشابان مبنى قديما أنشئ قبل 40 سنة، والمبانى المجاورة في المنطقة القريبة من ميناء "موك بو" الجنوبية من البلاد. واستفادا من هذه المباني القديمة في إنشاء قرية تمنح الشباب المتعبين من العيش في المدن الضخمة والغالية، فرصة للإقامة في هذه القرية الواقعة على شاطئ البحر والميناء من أجل الراحة. هكذا وُلدت قرية لا بأس. وتدفق 127 شابا في صيف عام 2018، ومن بينهم، أقام 60 شابا لمدة سنة كاملة، حيث أقاموا بشكل جماعي، وتواصلوا وتقاسموا حكاياتهم الشخصية. وغادروا للرحلات إلى الجبال والبحار والجزر القريبة من المنطقة، وبعد فترة محددة، رجع البعض بينما البعض الآخر لم يترك المنطقة وفتحوا مطعم خاص بالمأكولات النباتية. وهناك من حصل على وظيفة، أو غادر ثم رجع إلى المنطقة مرة أخرى للإقامة فيها بشكل دائم. الآن مر حوالي سنتين، ويبلغ عدد الشباب المتبقين حوالي 32، وازداد عدد الأماكن الجديدة التي يديرها هؤلاء الشباب. ويستمر قدوم شباب جدد إلى هذه المنطقة للإقامة فيها لفترات قصيرة محددة أو طويلة غير محددة. طبعا يبدو هؤلاء الشاب كلهم سعداء لكن العيش هناك لم يكن سهلا إطلاقا حيث على الرغم من وجود دعم مالي من قبل الوزارة، إلا أن هذا الدعم غير كاف لتمويل التكاليف اللازمة في الإقامة بشكل جماعي، ابتكر الشباب بعض الأفكار المبدعة مثل ترميم المنازل الخاوية القديمة وتأجيرها، أو فتح دار للنشر والطباعة. وخطة الشباب لهذا العام هي الاستقلال والإقامة الذاتية بدون دعم مالي من قبل الحكومة، وتطوير القرية لتصبح قرية عالمية تستقطب الشباب القادمين من كل بلدان العالم.