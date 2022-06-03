بلدية سيول تنظم مهرجان مدفع المياه الصيفي

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من المتوقع استئناف مهرجان مدفع المياه في منطقة شين تشون الذي يعتبر من أهم المهرجانات الصيفية في العاصمة سيول. وقالت شركة "هاي واي 헤이웨이" التي تنظم المهرجان وتشرف عليه مؤخرا إن مهرجان عام ألفين واثنين وعشرين سيقام في شارع "يون سيه" في منطقة شين تشون خلال يومي الثلاثين والحادي والثلاثين من شهر يوليو القادم.

يُشار إلى أن المهرجان كان يقام كل صيف تحت إشراف الشركة ورعاية بلدية سيول وإدارة المنطقة وجمعية التجار فيها. ومنذ عام ألفين وثلاثة عشر ظل يلقى رواجا كبيرا حيث كان يزوره حوالي مليون شخص سنويا، إلا أنه توقف بعد تفشي جائحة كورونا. وسوف يكون شعار مهرجان هذا العام هو "الحرب ضد الفيروس"، حيث يستهدف تقديم مختلف التجارب الطريفة للمشاركين اعتمادا على قصة التغلب والانتصار على فيروس كورونا الذي حرمنا من الحياة الطبيعية.

يذكر أن فعاليات المهرجان سيتم تحديثها بحيث تشمل مختلف البرامج، بما في ذلك أداء دي جي، وكذلك مسابقة للاعبي مدافع المياه. في هذا السياق، قالت السيدة "كيم هيون كيونغ" رئيسة شركة "هاي واي" إنها تضع أولوية قصوى لصحة وسلامة المشاركين نظرا لأن المهرجان يقام لأول مرة بعد الجائحة. وأضافت أن المهرجان سيركز على تحقيق القيمة المستدامة له بالتعايش مع مجتمع المنطقة ويراعي البعد البيئي.