جيل الشباب يبرز في الانتخابات المحلية الأخيرة

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بعد انخفاض سن المرشحين للوظائف العامة ليبلغ ثمانية عشر عاما، شهدت الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت في الأول من هذا الشهر انتخاب بعض المراهقين والشباب في العشرينيات من العمر. على سبيل المثال، اختير "لي ييه تشان 이예찬" الذي يبلغ عمره اثنين وعشرين عاما فقط، كأصغر نائب أساسي عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي. ورغم أن والديه كانا يعارضان ترشحه للمنصب إلا أنهما لم يستطيعا منعه من ممارسة السياسة الجديدة بقيادة الشباب. وقال لي إن والديه كانا يعارضان ترشحه بشدة لدرجة أنهما أضربا عن الطعام، لكنه كان يرغب في خدمة سكان المنطقة من خلال طرح حلول جديدة وابتكارية.

يذكر أن عددا من زكلائه الكبر والصغر سنا في الجامعة قد ساعدوه في حملاته الانتخابية، وبالتالي تم انتخابه كنائب أساسي عن منطقة "يونغ دُنغ بو영등포" في سيول. أيضا تم انتخاب "بارك مين هيوب 박민협" المنتمي إلى حزب قوة الشعب الحاكم والذي يبلغ عمره خمسة وعشرين عاما، في الانتخابات المحلية عن منطقة "يون صو연수" بمدينة إنتشون، بعد أن قام مع عدد من زملائه برفع لافتات في محطات مترو الأنفاق والشوارع. واعترف النائب بارك بأن أكبر الهموم التي كان يواجهها هي المسائل المالية كسياسي شاب، وقال إنه كان قلقا من الفشل في الانتخابات أو الحصول على أقل من خمسة عشر بالمائة من الأصوات وبالتالي يخسر أيضا مصروفاته الانتخابية. لكنه استطاع مواصلة حملاته الانتخابية حتى النهاية اعتقادا منه بضرورة وجود سياسي يعبر عن أصوات الشباب، وأكد على أن كوريا بحاجة إلى صنع سياسات تشمل جميع الأجيال.

الجدير بالذكر أن الانتخابات المحلية الأخيرة شهدت انتخاب اثنين وثمانين شخصا تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما بمن فيهم "تشون سُنغ آه 천승아" المنتمية إلى الحزب الحاكم والتي يبلغ عمرها تسعة عشر عاما. حيث تتركز الأنظار الآن على ما إذا كان تحدي الساسة الشباب الذي انطلق من الديمقراطية الشعبية سيسفر عن تغيير في الدائرة السياسية القائمة.