تراجع تاريخي في عدد سكان العاصمة سيول

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تشهد العاصمة سيول انخفاضا كبيرا وسريعا في عدد السكان. فبعد أن انخفض عدد السكان فيها إلى أقل من مستوى عشرة ملايين قبل ست سنوات، انخفض مؤخرا ليقل عن تسعة ملايين وخمسمائة ألف نسمة. وحسب إحصائيات عدد السكان بواسطة وزارة الداخلية والسلامة بلغ عدد السكان في سيول تسعة ملايين وأربعمائة وستة وتسعين ألفا وثمانمائة وسبعة وثمانين، في نهاية شهر مايو الماضي. وتراجع عدد السكان في سيول إلى أقل من عشرة ملايين في شهر مايو من عام ألفين وستة عشر، حيث بلغ حينها تسعة ملايين وتسعمائة وخمسة وتسعين ألف نسمة. وبعد مرور ستة أعوام انخفض العدد بمقدار خمسمائة ألف نسمة.

يشار إلى أن عدد سكان سيول كان قد بلغ عشرة ملايين وثلاثمائة وعشرة آلاف نسمة حتى نهاية عام ألفين وعشرة لكنه ظل يسجل انخفاضا سنويا بأكثر من ثمانمائة ألف نسمة حتى الآن. وكان عدد سكان العاصمة الكورية قد شهد زيادة سريعة وكبيرة نتيجة للتمدن والتصنيع حيث بلغ عشرة ملايين وتسعمائة وسبعين ألف نسمة في عام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين ليصل ذروته، ثم استمر بعد ذلك في الانخفاض. ويرجع السبب في ذلك إلى خروج عدد من المقيمين منها نتيجة لتطوير مدن جديدة في مقاطعة كيونغ كي المحيطة بها، وكذلك بسبب انخفاض الخصوبة. وفي المقابل، زاد عدد السكان في مقاطعة كيونغ كي زيادة سريعة حيث بلغ في نهاية شهر مايو الماضي ثلاثة عشر مليونا وخسمائة وواحدا وثمانين ألفا وأربعمائة وستة وتسعين، ليكون أكبر من سيول بحوالي أربعة ملايين وخمسة وثمانين ألفا. ومن المتوقع أن تكون مشكلة انخفاض عدد السكان في سيول أكثر خطورة في المستقبل.

في هذا السياق، توقعت هيئة الإحصاءات الوطنية اعتمادا على أسوأ سيناريو يتمثل في عدم تحسن حالة انخفاض الخصوبة، أن ينخفض عدد السكان في سيول بمقدار خمسة وعشرين بالمائة في عام ألفين وخمسين مقارنة مع عام ألفين وعشرين، ليبلغ حوالي سبعة ملايين ومائتي ألف نسمة. في الحقيقة يمثل انخفض عدد السكان أحد أهم المشاكل التي تواجهها كوريا. فنحن في حاجة ماسة إلى التعامل معه وإيجاد حلول فعالة.