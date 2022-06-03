كوريا تدحض ادعاءات الصين حول موسيقى بانسوري





قامت البعثة الدبلوماسية المدنية العاملة على الإنترنت "فانك" بإنتاج ونشر ملصقات مكتوبة باللغتين الكورية والإنجليزية ترفض ادعاء الصين بأن موسيقى "بانسوري" الكورية التقليدية تمثل تراثا ثقافيا للقبيلة الكورية المقيمة فيها، وبالتالي تعد من الثقافة الصينية. وقالت فانك إن "البانسوري" فن صوتي كوري تقليدي يروي فيه مغنٍ واحد قصة طويلة عن طريق مزج الغناء والكلمات والإيماءات على إيقاع عازف طبل، موضحة أن تاريخها يرجع إلى عصر مملكة شيلا القديمة

وأشارت إلى أنه تم تسجيله كتراث غير مادي في كوريا في عام ألف وتسعمائة وأربعة وستين ثم سجلته اليونسكو في قائمتها للتراث الثقافي البشري غير المادي في عام الفين وثمانية. وأشارت أيضا إلى أنه إذا قرأنا الموسوعة الصينية "بايدو"، والشبكة الصينية للتراث الثقافي غير المادي، وموقع المتحف الرقمي الصيني للتراث الثقافي غير المادي، على الإنترنت، سنجد أنها تدعي جميعا أن البانسوري هو تراث ثقافي للصين لأنه تراث ثقافي للقبيلة الكورية المقيمة فيها. وأكدت فانك على أن البانسوري عبارة عن إرث حي لكوريا يُظهر مجموعة واسعة من الاستخدامات من خلال الدمج مع موسيقى الراب والهيب هوب في العصر الحديث. وقامت بنشر ملصقات بعنوان "هل البانسوري تراث ثقافي صيني؟ ما هذا الكلام!" وذلك من أجل التعريف بأن فن البانسوري تراث ثقافي كوري أصيل وليس صينيا. وتتضمن الملصقات الاعتراض على إمبراطورية الثقافة الصينية وعنوان الالتماسات الدولية الخاصة للبانسوري. وقال "بارك كي تيه" رئيس البعثة الدبلوماسية المدنية العاملة على الإنترنت "فانك"، إنه يستهدف من خلال هذه الحملة زيادة الاهتمام بموسيقى البانسوري الكورية التقليدية ونشر صوت المعارضة ضد إمبراطورية الثقافة الصينية بين شعوب العالم.