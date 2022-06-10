سبب في غرس الشارون في منزل السفير المغربي لدى سيول

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أقيمت فعالية جميلة وطريفة في منزل السفير المغربي لدى سيول في مساء يوم الثاني من هذا الشهر.

وخلال شهر يونيو الذي يعد شهرا خاصا لحماية الوطن في كوريا تعمل هيئة الغابات الكورية على غرس أشجار الشارون للعلم فإن زهور الشارون هي الزهور الوطنية الكورية.

وكأول فعالية من عملية غرس الأشجار في السفارات ومنازل السفراء الأجانب لدى سيول، تم غرس شجرتين منها في منزل سعادة السفير المغربي لدى سيول "شفيق رتشادي".

وقام السفير "شفيق رتشادي" بغرس الشجرتين بالتعاون مع مسؤولين من الهيئة الكورية في الفناء الواقع أمام منزله، ثم تعليق قيلائد عسكرية خاصة لتكريم جندييْن مغربييْن توفيا في الحرب الكورية الأهلية.

في شهر ديسمبر من العام الماضي تم التأكد رسميا ولأول مرة من مشاركة جنود مغربي الجنسية في الحرب الكورية حيث كشف السفير الكوري لدى الرباط "جونغ كي يونغ" عن دفن الجندييْن اللذين شاركا في الحرب منتمييْن إلى القوات الفرنسية في مجمع المقابر الخاصة لقوات الأمم المتحدة في مدينة "بوسان" الكورية.

وهما الجنديان " رسلي محمد بن قدور" و"جيانغ جوليان". وتم تسجيل أن الأول توفي في معركة في منطقة "مونتشي" في الخامس من شهر مارس في عام 1951 بينما توفي الأخير في معركة في منطقة "ناديه ري" في الرابع من شهر يوليو في عام 1953.

بالرغم من أن مملكة المغرب لم تشارك رسميا في الحرب الكورية إلا أنهما شاركا فيها خلال فترة الاستعمار الفرنسي منتميين إلى القوات الفرنسية للعلم فإن حوالي 3,500 جندي فرنسي شاركوا في الحرب.

بهذه المناسبة قال السفير المغربي إن كوريا والمغرب تحتفلان هذا العام بمرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما ولكنه وجد حقيقة مفاجئة بأن الدولتين كانتا حليفتين قويتين حتى قبل 10 سنوات من إقامة العلاقات الرسمية. وأضاف أنه قرر غرس شجرتي الشارون في منزله بكل سرور تكريما للبطلين الكامنيين.

يذكر أن كوريا والمغرب أقامتا علاقهما الدبلوماسية في شهر يوليو في عام 1962. وبهذا افتتحت وزارة الخارجية الكورية سفارة كورية هناك في شهر سبتمبر من نفس العام لتصبح أول سفارة كورية في القارة الإفريقية.