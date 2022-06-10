المفاوضات بين كوريا ومجلس التعاون الخليجي حول التجارة الحرة

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انعقدت الجولة الخامسة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا ومجلس التعاون لدول الخليج العربي انطلقت خلال الفترة ما بين السادس والتاسع من هذا الشهر في العاصمة السعودية الرياض.

الجدير بالذكر أن الطرفين استأنفا المفاوضات في شهر مارس الماضي بحيث عقدا الجولة الرابعة منها بالعاصمة الكورية سيول بعد توقف دام حوالي 13 عاما.

وناقش الجانبان خلال الجولة الخامسة مجالات مثل السلع والخدمات والاستثمار والتجارة الإلكترونية وبلد المنشأ والجمارك وتدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة وغيرها.

وعلى وجه الخصوص، ركزالجانبان على فتح السوق في المجالات ذات الاهتمام وخاصة السلع، والبحث عن سبل لتوسيع الشركات الكورية أعمالها إلى أسواق البناء والمنشآت هناك.