إصدار كاتبة كورية تعمل مضيفة في شركة طيران عربية رواية جديدة لها مؤخرا





في شهر مايو الماضي أصدرت الكاتبة الكورية "جي بيونغ ليم" التي تعمل مضيفة في شركة طيران عربية رواية جديدة لها بعنوان "حورية البحر في الصحراء".

نجحت الكاتبة في التعبير عن الآلام الذاتية التي دفعتها إلى أن تصبح كورية عالمية اعتمادا على حبها الشديد للإنسانية مع الحفاظ على هويتها الكورية بشكل كامل.

يحتوي كتابها الجديد على عدد من الأعمال التي تظهر إرادة قوية لريادة واقع الشتات الكوري والسعي بثبات إلى مستقبل بناء وتحسين نوعية الحياة.

تجدر الإشارة إلى أن الكاتبة جي أصدرت حتى الآن عددا من الكتب بما في ذلك "مضيفة طيران تبلغ 30 عاما من العمر" و"قطر الجذابة" و"التحول إلى مضيفة في شركة طيران عربية" بحيث أصبحت تعتبر مرادة وموجهة للكثير من المضيفات الكوريات المستقبليات.

كما ظلت تثبت مكانتها ككاتبة من خلال نشر عدد من مؤلفاتها الأدبية في مختلف المجلات الأدبية الكورية منذ ظهورها لأول مرة كأديبة في مجلة "عالم الفن" في عام 2003.

وبدأت تعمل كمضيفة في شركة طيران عربية في عام 2007 وظلت تطير لأكثر من 5,500 يوما حتى الآن.

وقالت جي في مقدمة كتابها الجديد إنها أرادت أن تتحدث عن إمكانية لقاء مع عالم جديد من خلال الانسحاب من علاقات التابع والمتبوع مثل حورية البحر التي تحولت إلى فقاعة ثم اختفت.

وشرحت أن طرق ملاحة الحياة السعيدة لا يمكن توحيدها باستخدام منظومة اجتماعية، متمنية للجميع أن يعيشوا حياة سعيدة وعلى قدم المساواة على طرقهم الخاصة.