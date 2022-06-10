تأسيس الجمعية الكورية لدراسات الشرق الأدنى القديمة في البلاد





من المتوقع أن يتم تأسيس الجمعية الكورية لدراسات الشرق الأدنى القديمة غدا السبت.

وقالت الجمعية إنها ستقيم أول ندوة علمية لها نفس اليوم احتفالا بتأسيسها في القاعة الصغيرة التابعة للمتحف المركزي الوطني.

من المقرر أن تقام الندوة من الثالثة إلى السادسة بعد ظهر الغد بحيث سيلقي الدكتور "جو وون جون" محاضرة خاصة بعنوان "أسطورة بعل وإنوما إيلش والعهد القديم – إمكانية المقارنة بين النصوص الثلاث مع التركيز على الفكرة الموازية لإله البحر".

ومن الخامسة إلى الخامسة والنصف بعد ذلك سيعقد الاجتماع العام لتأسيس الجمعية الذي سيتم فيه انتخاب أول رئيس لها.