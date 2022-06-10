دانسو دوكجو تشونغ صُنغ غوك/ بيون لاك نامودو / مين غان بونغ ريو جييه ميون كاراك دوديري

يشتهر الكوريون بكونهم من أكثر الشعوب المجتهدة في العمل في العالم. ولكنهم يحبون الاستمتاع بأوقاتهم أيضًأ. وتصف إحدى السجلات الصينية القديمة الشعب الكوري بوصفه شعب محب للمرح، يحب الرقص والغناء لأيام متواصلة دون كلل أو ملل خلال المهرجانات. ويبدو أن ذلك الأمر لفت أنظار الصينيين لدرجة أنهم سجلوها في كتب التاريخ. وهناك مصطلح واسع يشمل كل صور استمتاع الكوريين بأوقاتهم يدعى "بونغ-ريو". وعندما يوصف شخصٌ ما بأنه رجل "بونغ-ريو"، فإن هذا يعني أنه رجل مثقف، أما الشخص الذي لا يعرف إلى الـ"بونغ-ريو" سبيلًا فيعتبر رجلًا ضَحْلًا. ويرجع أصل المصطلح إلى فلسفة "بونغ ريو دو 풍류도" في الفكر الكونفوشي والطاوي والبوذي. ويتكون ذلك المصطلح من رمزين صينيين بمعنى "الرياح" و"الطفو". والمقصود منه هو: أن يجعل المرء حياته تمر بصورة طبيعية، كما تهب الرياح ويجري الماء، بدلًا من السعي الحثيث لجعل الأشياء تحدث. والأمر نفسه ينطبق على الموسيقى. فالموسيقى التي تشبه سريان الطبيعة تُدعى "بونغ ريو"، وكانت تمثل متعة حقيقية للعلماء والنبلاء الذين كانوا يحبون الاستماع إليها في استراحاتهم التي تحيطها المناظر الطبيعية.

المقطوعة التي استمعنا إليها الآن تشبه نسيمًا من رياح صافية تهب وسط غابة من أشجار الصنوبر. وعنوان المقطوعة "تشونغ صُنغ غوك 청성곡" ليس هو العنوان الأصلي، فالعنوان الأصلي هو "تشونغ صُنغ جاجين هانيب 청성 자진한잎". ومقطع "تشونغ صُنغ 청성" يعني النغمات العالية، أما "جاجين هانيب 자진한잎" فتعني: مقطوعة كاغوك. والكاغوك هو نوع من الأغاني الذي يعتمد على وضع لحن لقصيدة من الشعر. وتصنف هذه الأغنية ضمن أغاني "بيون لاك نامودو 편락 나무도"، أي أنها قصيدة تبدأ بكلمة "نامودو" ولُحِنَّت بلحن "بيون لاك". وتصف الأغنية الألم الذي يشعر به رجل بعد افتراقه عن حبيبته. وتقارن الكلمات موقفه بطائر سمان يطارده صقر، وبسفينة محملة عن آخرها بالبضائع تغرق في عاصفة قبل أن تهاجمها سفينة قراصنة. وهو ما يجعلنا نتخيل الألم والإحساس القوي بالفقد والضياع الذي شعر به الرجل الذي تتحدث القصيدة عنه. وتتميز هذه الأغنية بإيقاع أسرع من أغاني الكاغوك العادية، وهي تغنى على نغمات عالية، لتصور يأس طائر السمان وفزع البحار وسط العاصفة وهجوم القراصنة.

تختلف أغاني الـ"بونغ-ريو" عن الأغاني الشعبية التراثية العادية. والفارق الأساسي بينهما هو أن الأغاني الشعبية التراثية أغانٍ تتميز بأنها عاطفية للغاية. فالناس يحبون غناء الأغاني الحزينة عندما يشعرون بالضيق، والأغاني المفرحة حين يشعرون بالحماس. أما أغاني البونغ-ريو، فهي تضع حجابًا على المشاعر الإنسانية بدلًا من التعبير عنها بصورة مباشرة. والحزن شعور طبيعي، ولكن يجب ألا يسيطر على المرء تمامًا حتى يشعر بالضياع التام والانهزام الكامل. والسعادة هي مبتغانا جميعًا، ولكنها يجب ألا تحكم حياتنا وألا تجعل المرء مندفعًا. والفكرة الأساسية من موسيقى الـ"بونغ-ريو" هي التعبير عن المشاعر بصورة مناسبة: ألا تكون حزينة أكثر من اللازم، ولا سعيدة أكثر من اللازم، بل أن يتم التعبير عن كل شعور بتوسط. وهو أمر قد يجعل موسيقى الـ"بونغ-ريو" رتيبة ومملة بالنسبة إلى بعض السامعين. ولكن السامع إذا أنصت إليها قليلًا، سيشعر بنوع من السلام والسكينة يغمره. وهذا تحديدًا هو سحر موسيقى "بونغ-ريو". وآخر مقطوعاتنا اليوم هي مقطوعة "بونغ-ريو" شعبية بعنوان "كييه ميون كاراك دودري 계면가락도드리". ومقطوعات البونغ-ريو الشعبية هي مقطوعات البونغ-ريو التي يؤديها الموسيقيون الذين يتخصصون في الأغاني الشعبية التراثية. وعندما يعزف هؤلاء الموسيقيون موسيقى "بونغ-ريو"، يكون أداؤهم أكثر تعبيرية وعاطفية من المعتاد في ذلك النوع من الموسيقى.





الحلقات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- مقطوعة دانسو بعنوان "دانسو دوكجو تشونغ صُنغ غوك 단소독주 청성곡"، أداء "لي دو-وون 이두원" على آلة الدانسو.

- "بيون لاك نامودو 편락 나무도" غناء "لي دونغ-غيو 이동규".

- "مين غان بونغ ريو جييه ميون كاراك دوديري 민간풍류 계면가락도드리"، بعزف "لي سل-غي 이슬기" على الكاياغم.