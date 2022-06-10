(3) 어떻게 그래

강선호: 왜 기다렸어. 먼저 들어가 자지.

لماذا تنتظران؟ ادخلا وناما.

노범태: 어떻게 그래. 그 얘길 듣고.

كيف يمكنني النوم. بعدما سمعت ما سمعت.

강선호: 뭘 들어?

ماذا سمعت؟

노범태: 아, 다는 아니고 니가 우리 자치대 1등 해보겠다고 한 거.

ليس كل شيء، ولكن رغبتك في أن تجعل فريقنا في المركز الأول.





شرح التعبير

الفعل 그러다 هو اختصار الفعل 그리하다.

يستخدم التعبير 어떻게 그래 عندما يقترح أحدهم اقتراحا ما أو يقدم نصيحة ما في موقف معين فيقول المتحدث إنه لا يمكنه فعل هذا، وهنا 어떻게 تعني "لا يمكنني البتة" . تظهر الجملة في صيغة استفهام ولكنها في الحقيقة ليس سؤالا ولكنها تعبير للتأكيد على المعنى، لذا المعنى الحقيقي لـ 어떻게 그래 هو في الواقع 그럴 수는 없지 أو 어떻게 그럴 수 있겠어. يعني لا يمكنني فعل هذا، أو كيف يمكنني فعل هذا.





شرح الأمثلة

가: 화장할 시간 없으니까 그냥 빨리 가자.

أ. يوجد وقت لوضع مستحضرات التجميل، فلنذهب سريعا.

나: 어떻게 그래. 이 얼굴로.

ب. كيف يمكنني الذهاب، بهذا الوجه.

가: 나는 괜찮으니까 너희들끼리 가서 먹어.

أ.أنا بخير، اذهبوا أنتم وتناولوا شيئا.

나: 어떻게 그래. 너도 같이 가야지.

ب.كيف يمكننا فعل هذا. أنت أيضا عليك أن تأتي معنا.



