طلاب من جميع أنحاء العالم يتعلمون اللغة والثقافة الكورية في الولايات المتحدة

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انتشر اسم قرية يطلق عليها "البحيرة داخل الغابة" موجودة في ولاية "مينسوتا" بالولايات المتحدة، وهي اسم قرية اللغة الكورية ضمن 14 قرية للغات الأجنبية. وتديرها المنظمة الأمريكية غير الربحية "كونكورديا لانغويدج فيليدجز Concordia Language Villages"، حيث يجتمع طلاب تتراوح أعمارهم بين 8 حتى 18 سنة قادمون من كل أنحاء الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأخرى. وذلك لمدة أسبوعين إلى 4 أسابيع خلال فترة العطلة الصيفية، حيث يتعلمون اللغة الكورية والثقافة والتاريخ. في هذه القرية التي تُكتب فيها كل اللافتات والإشارات باللغة الكورية، يستخدم الطلاب اللغة الكورية للدردشة وللغناء والرقص، ويتعلمون الحروف الصينية أيضا. ويأكلون أطعمة كورية وفي أثناء ذلك يتعلمون التعبيرات الخاصة بالمذاق أو المواد الغذائية بشكل طبيعي. وعندما يزورون المحلات هناك يجب عليهم استخدام العملات النقدية الكورية، كما يستخدمون بطاقة هوية مكتوبة باللغة الكورية. معنى ذلك أنهم إذا لم يعرفوا اللغة الكورية فسوف يواجهون صعوبة في الدردشة أو تناول الطعام أو التسوق. ولتدريسهم يعمل طاقم مكون من 30 شخصا، ليس كلهم كوريين بل بعضهم أجانب. ويحظى المدرسون الأجانب الذين يجيدون اللغة الكورية بشعبية أكبر بين الطلاب. حيث يدرّس المدرسون هناك اللغة الكورية، وأيضا جميع الجوانب المتعلقة بالثقافة الكورية. وحسبما قال الأستاذ المتخصص في اللغة الكورية والمشرف على البرنامج، فإن هذا البرنامج يهدف لتدريس اللغة الكورية، وأيضا جعل المتعلم يهتم بالثقافة والتاريخ والسياسة وحتى الاقتصاد على مدى حياته.

تجدر الأشارة الي هناك تزايد في عدد الأجانب المهتمين بالأغاني الكورية والنجوم واللغة الكورية، لذلك من المهم تشجيعهم على توسيع اهتمامهم ليشمل مختلف الجنواب بصورة مستمرة. في هذا الصدد، يقترح هذا الاستاذ على الحكومة والمؤسسات الكورية المزيد من الاستثمار في إجراء بحوث بشأن علوم كوريا وتدريس اللغة الكورية. مقارنة مع اليابان حسب التاريخ، ضخت الحكومة والمؤسسات اليابانية مبالغ كبيرة خلال أعوام السبعينيات في إقامة البنية التحتية المتعلقة بتعليم اللغة اليابانية في القارة الأمريكية الشمالية. ولذلك من الأفضل قيام الحكومة والمؤسسات الكورية بالمزيد من الاهتمام والاستثمار مثل المنح الدراسية لكي تشجع عشاق كوريا في الخارج بما في ذلك الدول العربية، على إجراء بحوث في علوم كوريا أو في مجال تعلم اللغة الكورية والثقافة الكورية.