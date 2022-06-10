واي جيه: من عاشر قوما أربعين يوما

نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد اجريناها مع الآنسة/ كيم يون جو، أو "واي جيه"، كورية الأصل، نشأت وترعرعت في الأردن ولبنان في 26 يناير عام2018 .









الآنسة/ كيم يون جو، أو "واي جيه"، كورية الأصل، نشأت وترعرعت في الأردن ولبنان، لأن والدها، الذي يدير حاليا منظمة لرعاية اللاجئين السوريين في لبنان، كان يدرس السياسة العربية في الجامعات الأردنية، ومن ثم عاشت أسرتها هناك فترة قبل أن تنتقل إلى لبنان.

وتقول "واي جيه" التي تجيد التحدث باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى الكورية، إنها راضية عن تكوينها الثقافي الذي يمزج بين كوريا والعالم العربي، مع غلبة الصفات العربية عليها، مشيرة إلى المثل القائل: "من عاشر قوما 40 يوما صار منهم"، وأنها عاشت حوالي 18 عاما في المحيط العربي.

"يون جو"، تقدم خدمات تطوعية للاجئين السوريين، حيث تقوم بتدريسهم اللغتين الإنجليزية والعربية، والرياضيات، بالإضافة إلى العزف على البيانو، وتقول إنها قررت دراسة التاريخ العربي في الجامعة الأمريكية في بيروت، لأن عليها مسؤولية ككورية نحو الثقافة التي عاشت ونمت فيها.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".



