(4) 말 바꾸기 없다

الدكتورة باسمة آن سو يون: لا تتخلوا عن أحلامكم أمام التحديات
2022-06-10
#تعلم الكورية بطريقة درامية l 2022-06-17
오강희: 혼자 김칫국 마신 거는 정식 입학하면 그때 사과할게.
أعتذر على توقع وتمنى الكثير مع نفسي، سأعتذر عندما ندخل المدرسة رسميا.
강선호: 나도 그게 누군지 정식 입학하면 그때 말할게.
حسنا، أنا أيضا سأخبرك عن ذلك الشخص عندما ندخل المدرسة رسميا.
오강희: 야, 너 말 바꾸기 없다.
انت، لا يمكنك أن تغير كلامك.
그럼 나도 이제 너네 자치대 응원해야겠다.
حسنا، أنا أيضا سأشجع فريقك
شرح التعبير
التعبير مكون من 3 أجزاء:
الأول 말 : بمعنى كلام
الأخير، 없다 : بمعنى لا يوجد
الجزء الثاني، 바꾸기 : يأتي من الفعل 바꾸다 الذي يعني "يغير" وأضيفت له اللاحقة "-기" التي تضاف للأفعال لتغييرها نحويا إلى اسم ليصبح الفعل 바꾸다 بمعني "يغير" الاسم 바꾸기 بمعنى "تغيير".
ويستخدم التعبير 말 바꾸기 없다 عندما ينكر الطرف الآخر كلامه أو يغير وعده، فيستخدم القائل التعبير ليذكره بأنه عليه الالتزام بما قاله أو بما تعهد به. يستخدم التعبير "-기 없기" مع الأفعال كثيرا فيحولها 기 -أولا إلى اسم ثم يضاف الفعل 없다 ليضيف معنى "لا يجوز"
مثال:
너 혼자 가기 없다
يعني 너 혼자 가면 안 된다 يعني لا يمكنك الذهاب وحدك
شرح الأمثلة
① 가: 오늘 내가 많이 늦었으니까 저녁은 내가 살게.
أ.لقد تأخرت كثيرا اليوم، لذا سأشتري أنا العشاء غدا.
나: 좋아. 말 바꾸기 없다.
ب. حسنا، لا يمكنك أن تغير كلامك غدا.
أو لا يمكنك أن ترجع عن وعدك.
② 가: 복권 당첨 되면 너한테 반 줄게.
أ.إذا تم اختياري في الياناصيب سأعطيك نصف الهدية.
나: 너 나중에 말 바꾸기 없다.
أ. حسنا لا تغير كلامك في ذلك الوقت
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
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