(4) 말 바꾸기 없다

오강희: 혼자 김칫국 마신 거는 정식 입학하면 그때 사과할게.

أعتذر على توقع وتمنى الكثير مع نفسي، سأعتذر عندما ندخل المدرسة رسميا.

강선호: 나도 그게 누군지 정식 입학하면 그때 말할게.

حسنا، أنا أيضا سأخبرك عن ذلك الشخص عندما ندخل المدرسة رسميا.

오강희: 야, 너 말 바꾸기 없다.

انت، لا يمكنك أن تغير كلامك.

그럼 나도 이제 너네 자치대 응원해야겠다.

حسنا، أنا أيضا سأشجع فريقك





شرح التعبير

التعبير مكون من 3 أجزاء:

الأول 말 : بمعنى كلام

الأخير، 없다 : بمعنى لا يوجد

الجزء الثاني، 바꾸기 : يأتي من الفعل 바꾸다 الذي يعني "يغير" وأضيفت له اللاحقة "-기" التي تضاف للأفعال لتغييرها نحويا إلى اسم ليصبح الفعل 바꾸다 بمعني "يغير" الاسم 바꾸기 بمعنى "تغيير".

ويستخدم التعبير 말 바꾸기 없다 عندما ينكر الطرف الآخر كلامه أو يغير وعده، فيستخدم القائل التعبير ليذكره بأنه عليه الالتزام بما قاله أو بما تعهد به. يستخدم التعبير "-기 없기" مع الأفعال كثيرا فيحولها 기 -أولا إلى اسم ثم يضاف الفعل 없다 ليضيف معنى "لا يجوز"

مثال:

너 혼자 가기 없다

يعني 너 혼자 가면 안 된다 يعني لا يمكنك الذهاب وحدك





شرح الأمثلة

① 가: 오늘 내가 많이 늦었으니까 저녁은 내가 살게.

أ.لقد تأخرت كثيرا اليوم، لذا سأشتري أنا العشاء غدا.

나: 좋아. 말 바꾸기 없다.

ب. حسنا، لا يمكنك أن تغير كلامك غدا.

أو لا يمكنك أن ترجع عن وعدك.

② 가: 복권 당첨 되면 너한테 반 줄게.

أ.إذا تم اختياري في الياناصيب سأعطيك نصف الهدية.

나: 너 나중에 말 바꾸기 없다.

أ‌. حسنا لا تغير كلامك في ذلك الوقت



