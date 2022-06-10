نجاح كبير للفيلم الكوري مدينة الجرائم رقم اثنين في مبيعات التذاكر





احتل الفيلم الكوري "مدينة الجرائم رقم اثنين" المركز الخامس عالميا من حيث مبيعات التذاكر. ووفقا لموقع "كومسكور" لتحليل مبيعات تذاكر السينما في مختلف أنحاء العالم، احتل الفيلم الكوري المركز الخامس من حيث تصنيفات شباك التذاكر العالمية. يذكر أن الفيلم الأمريكي "توبكون: مافريك 탑건: 매버릭 " حقق حوالي مائة وسبعة وستين مليونا وسبعمائة ألف دولار في خمس وستين دولة ليحتل المركز الأول من حيث المبيعات. أما الفيلم "مدينة الجرائم" فقد حقق عشرة ملايين وسبعمائة واثنين دولار من المبيعات في خمس دول فقط. وحتى أمس افتتح الفيلم في ثماني دول وهي أمريكا وكندا وتايوان ومنغوليا وهونغ كونغ وسنغافوره وكمبوديا، بالإضافة إلى كوريا. أما في أمريكا الشمالية فيتم عرضه في ثمانٍ وعشرين دارا للسينما، وقد تجاوز سجلات شباك التذاكر للفيلمين الكوريين "جبل بيك دو" و"إكسيت" اللذين كان قد عُرضا في عام ألفين وتسعة عشر هناك. ومن المتوقع أن يبدأ عرضه في تايلاند يوم السادس عشر من هذا الشهر، وفي الفلبين يوم الثاني والعشرين، وفي ماليزيا يوم الحادي والعشرين من شهر يوليو القادم.

الجدير بالذكر أن عدد مشاهدي الفيلم قد تجاوز مستوى مليون بعد مرور يومين فقط على عرضه ثم تجاوز مستوى عشرة ملايين بعد مرور خمسة وعشرين يوما. وتدور قصة الفيلم حول عملية مبهجة وممتعة لمكافحة الجرائم ينفذها المحقق الخارق "ما صوك دو 마석도" مع فريقه في مركز "كوم تشون 금천" للشرطة لإلقاء القبض على الشرير "كانغ هيه سانغ 강해상" الذي استولى على بعض مناطق فيتنام.