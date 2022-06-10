جهود طلاب جامعيين لزيادة الوعي بشأن حق المرور لذوي الإعاقة البصرية

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أقبل بعض الطلاب الجامعيين على تأمين حق المرور لدى ذوي الإعاقة البصرية وكلاب الإرشاد. ومنهم فريق مشروع "آم هينغ او سا 암행어사" التابع لجامعة هان يانغ الكورية والمكون من خمس طالبات في قسم فن الرسم التطبيقي التابع للجامعة. يشار إلى أن الطالبة الجامعية ذات الإعاقة البصرية "جانغ سُنغ هي 장승희" قد شاركت في هذا المشروع. ومنذ ثلاثة أشهر كانت تعيش مع كلب الإرشاد "جونغ صونغ إي 정성이 ". وقد مُنعت من دخول مطعم كبير مؤخرا بسبب إمكانية تساقط شعر الكلب الذي يصحبها. ولكن قالت جانغ إن ذوي الإعاقة البصرية الذين تصحبهم كلاب الإرشاد يتلقون تدريبات خاصة على رعاية الكلاب من أجل تقليل تساقط شعرها إلى أبعد الحدود. وأوضحت أنهم يتلقون تدريبات مكثفة على تنسيق وترتيب شعر الكلاب يوميا وإجلاسها في أركان المطاعم وغيرها. ووفقا للمادة الأربعين من قانون رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، إذا تم رفض كلب إرشاد لذوي الإعاقة دون أسباب مبررة في المطاعم والمرافق العامة والمواصلات العامة، يتم فرض غرامة تبلغ ثلاثة ملايين وون أي ما يعادل حوالي ألفين وأربعمائة دولار.

ومع ذلك، بسبب نقص الوعي والتحيز بشأن كلاب الإرشاد، هناك عدد من الحالات التي يُمنع فيها الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية المصاحبون لكلاب الإرشاد من الدخول. ولهذا فقد قرر فريق "آم هينغ او سا 암행어사" إنتاج لوحة خاصة لكلاب الإرشاد من أجل التعريف بحقيقة أنها تصحب ذوي إعاقة بصرية. ويقوم حاليا بتعليق اللوحة على كلاب الإرشاد أو توزيع الملصقات ذات الصلة على الأماكن العامة بما في ذلك المقاهي والمطاعم. وأعربت رئيسة الفريق "جو هيه وون 조예원" عن أملها في مساهمة عمل الفريق في نشر ثقافة الترحيب بكلاب الإرشاد في المجتمع الكوري.