إقبال على الفنادق التي تحتوي على مكتبات

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في الآونة الأخيرة، صارت الفنادق التي بها مكتبات لبيع الكتب تجذب انتباه العملاء، حيث بدأت بعض الفنادق المحلية في تشغيل مكتبات داخلها منذ عدة سنوات كأحد المرافق الثقافية لجذب الضيوف، وتكتسب هذه المكتبات شعبية بين نزلاء الفندق. وقد بدأ المزيد من الناس يستخدمون الفنادق بسبب فيروس كورونا، ثم يقومون بتقديم الفندق على موقع يوتيوب أو انستغرام. وبدأ افتتاح المكتبات داخل الفنادق الراقية في عام 2017 عندما تم افتتاح "Eternal Journey"، وهي مكتبة في المنتجع الفاخر "أنانتي كوف" في بوسان ثاني أكبر مدينة في كوريا.

الجدير بالذكر أنه في الماضي، كانت الفنادق تقوم بإعارة الكتب لضيوفها مجانا أو كان لديها الكثير من الكتب المعروضة في ردهاتها، ولكن في الآونة الأخيرة افتتحت الفنادق مكتبات داخلها لتولد من جديد كـ"مناطق جذب محلية". وعلى الرغم من صعوبة تحقيق أرباح كبيرة كمكتبة لبيع الكتب، تتمثل الاستراتيجية في زيادة مبيعات الفندق بأكمله، مع العمل كمعلم في المدن الصغيرة والمتوسطة التي لا تحتوي على مرافق ثقافية مناسبة. بشكل عام، المكتبات في الفنادق مختلفة نوعا ما عن المكتبات المحلية والمكتبات الكبيرة العامة، حيث إن المكتبات في الفنادق لديها طريقة مختلفة "لتنظيم الكتب" مقارنة بالمكتبات العامة. حيث هناك لا يمكن العثور على كتب عن الاقتصاد والإدارة، مثل كتب التطوير الذاتي وكتب الاستثمار، بالإضافة إلى العديد من كتب الاختبارات والكتب المدرسية باللغة الأجنبية، والتي تعد المساهم الأول في مبيعات المكتبات. وبدلا من ذلك، هناك كتب ومجلات متعلقة بنمط الحياة أكثر من المكتبات الكبيرة، مثل السفر والطهي والتصميم الداخلي. كما يوجد العديد من الكتب المصورة وكتب الأطفال هناك حيث يوجد الكثير من الأسر.

وفي الوقت نفسه، يتم عرض الكتب التي تُباع في مكتبات الفنادق مثل الأعمال الفنية مع الحفاظ على مسافات معينة، كما لو كانت تمارس "التباعد الاجتماعي". على سبيل المثال، مقارنة بالمكتبات الأخرى من نفس الحجم، يتوفر فقط حوالي نصف عدد الكتب، وأكبر ميزة هي أن المسافة بين الكتب تتسع بحيث يمكن للزوار التحقق حتى من الغلاف الأمامي للكتاب. كما أنه يتم ترتيب كتابين فقط لكل نوع، أحدهما للعرض والآخر للبيع، والكتب المعروضة للبيع مغطاة بغلاف بلاستيكي لمنع تلفها، ويمكن قراءة الكتب المقدمة للعرض مجانا في مكتبة بيع الكتب. وعلاوة على ذلك، تتميز تلك المكتبات بخلق مجتمع بين مستخدميها من خلال عقد أحداث مختلفة مثل مناقشات حول الكتاب مع المؤلفين، ومجموعات القراءة، والدورات التعليمية قصيرة المدى.