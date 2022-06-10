تنظيم دوارات تدريبية حول المأكولات الكورية في أستراليا

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ستقام دورة دراسية حول المأكولات الكورية في مدينة سيدني الأسترالية لمدة ثلاثة أيام، في الفترة من 24 إلى 26 من شهر يونيو الجاري. وكان قد أعلن المركز الثقافي الكوري في سيدني يوم الحادي عشر من هذا الشهر أنه سيُشارك في "عرض الطعام الجيد والخمور"، وهو مهرجان الطعام التمثيلي في أستراليا، وسيعقد ما مجموعه 12 "ماستر كلاس للطعام الكوري" 4 مرات يوميا لمدة 3 أيام من 24 إلى 26.

الجدير بالذكر أن "هيذر جونغ" معلمة الطعام الكوري في المركز الثقافي وخبيرة الطهي التي تقدم الطعام الكوري بنشاط إلى وسائل الإعلام المحلية في أستراليا، ستنظم دروسا تحت اسم "كل شيء عن الكيمتشي" خلال تلك الفترة. وفي الدورة الدراسية ستقوم بصنع الكيمتشي بنفسها مع المشاركين وتشرح لهم بالتفصيل كيفية تخمر الكيمتشي وتخزينه. ويمكن للمشاركين أخذ الكيمتشي الذي صنعوه إلى بيوتهم والاستمتاع به. وفي الوقت نفسه، سيُجري الشيف "لي تشونغ جيه"، وهو طاهٍ كوري يعمل في داروين وأديلايد بأستراليا، ماستر كلاس حول موضوع "كل شيء عن الفطائر" باستخدام مكونات مختلفة وذلك في الفترة من الرابع والعشرين إلى الخامس والعشرين. وفي هذا الحدث، يخطط لصنع " كيمتشي جون" أي فطيرة الكيمتشي وفطيرة الروبيان وتقديمها للمشاركين، بالإضافة إلى الكشف عن سر صنع صلصة خاصة للتغميس مع جون. وأيضا، ستدير "سايرون فلين"، وهي خبيرة في تخمير الطعام في أستراليا، ماستر كلاس حول موضوع "كل شيء عن التخمير" من الخامس والعشرين إلى السادس والعشرين. ومن المقرر أن تقوم بصنع توابل الكيمتشي باستخدام مكونات مختلفة، بما في ذلك مسحوق الفلفل الأحمر، كما ستعلّم المشاركين كيفية صنع "عصير الكيمتشي".

على الرغم من أن عصير الكيمتشي، الذي لا يزال غير مألوف وغير مرغوب فيه للكوريين، يحظى بشعبية كبيرة في الخارج لدرجة أن هناك محاضرات حول كيفية صنعه. ويُباع عصير الكيمتشي، الذي أطلقته شركة تصنيع الأغذية العضوية "غولد ماين Gold Mine" في عام 2017، في جميع أنحاء العالم من خلال سوق الإنترنت الأمريكي الشهيرة "أمازون". وهو يحظى بشعبية كبيرة بين الأجانب بحيث يصعب في بعض الأحيان شراؤه بسبب نفاد المخزون.