كوريا والسعودية تتفقان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات الثقافية

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قام وفد سعودي بزيارة لكوريا الجنوبية يومي الثامن والتاسع من يونيو الجاري برئاسة الأمير "بدر بن عبد الله بن فرحان" وزير الثقافة.

وفي أثناء إقامة الوفد السعودي في سيول، والذي ضم أيضا نائب وزير الثقافة "حامد بن محمد فايز"، والمشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة "راكان بن إبراهيم الطَوق"، وعددا آخر من مسؤولي المجالات السينمائية والموسيقية، التقى بعدد من المسؤولين الكوريين بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، وشركة "سي جي" الترفيهية، ووكالة "إس إم" الترفيهية، والهيئات الحكومية ذات الصلة بالصناعات الثقافية والترفيهية.

وتم خلال هذه اللقاءات بحث القضايا المتعلقة بسبل تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية.

وأعرب وزير الثقافة السعودي في لقائه مع نظيره الكوري "بارك بو كيون" عن إعجابه بموجة الثقافة الكورية "هالليو" التي تجتاح جميع أنحاء العالم، وتبادل معه الآراء حول فرص التعاون المشترك في مجال الصناعات الثقافية.

وفي لقاء مع المسؤولين في مؤسسة التراث الثقافي الكوري، قدم لهم الوزير السعودي شرحا عن الممتلكات الثقافية السعودية، وبحث معهم سبل حماية الممتلكات الثقافية والحفاظ عليها وتوريثها للأجيال القادمة.

ومن بين الإنجازات الرئيسية التي حققها الوفد السعودي في أثناء زيارته لكوريا الجنوبية، توقيع اتفاقية مع شركة "سي جي" الترفيهية، تقضي بتوسيع التعاون والتبادل في مختلف المجالات الثقافية، منها الموسيقى والأحداث الثقافية والأفلام السينمائية.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون شركة "سي جي" الكورية ووزارة الثقافة السعودية في تنظيم مشترك لفعاليات ثقافية، واستثمارات مشتركة في المشروعات الثقافية والفنية، وتطوير برامج مختلفة للتبادل الثقافي، وتوفير مصادر بشرية ثقافية مؤهلة، وإنتاج مشترك للمحتويات الثقافية.

كما التقى الأمير "بدر بن عبد الله بن فرحان" وزير الثقافة السعودي مع مؤسس وكالة "إس إم" الترفيهية الكورية "لي سو مان"، واستعرض معه أوجه التعاون المشترك في المجالات الثقافية، ومنها التعليم والتدريب الموسيقي، وإقامة الفعاليات والمهرجانات الموسيقية، وتعزيز الإنتاج الموسيقي المشترك.

وحضرت ذلك اللقاء المطربة "بوا" التي تشغل الآن منصب عضو في المجلس التنفيذي لوكالة "إس إم" الترفيهية.

وقال "لي سو مان" إنه يتطلع للعمل مع الجانب السعودي لتوفير فرص لرعاية الموهوبين السعوديين ليكونوا نجوما عالميين، وإنتاج موسيقى بوب سعودية، معربا عن عزمه المساهمة في بناء نظام بيئي للموسيقى يمكّن الشباب السعوديين من الاستمتاع به.