فرقة بي آي جي تقدم عرضا غنائيا ضمن قافلة الصداقة الكورية العربية





من المقرر أن تنظم الجمعية الكورية العربية برعاية وزارة الخارجية الكورية الدورة الخامسة عشرة من فعاليات "قافلة الصداقة الكورية العربية" التي تهدف إلى تعزيز فهم الجمهور العربي للثقافة الكورية من خلال تقديم محتويات ثقافية وفنية متنوعة.

وضمن فعاليات القافلة هذا العام، ستقيم فرقة "بي آي جي" الشبابية التي تحظى بشعبية كبيرة في الدول العربية، عرضا غنائيا سيتم بثه على الهواء مباشرة يوم الخامس والعشرين من شهر يونيو الجاري بطريقة افتراضية عبر قناة الفرقة الرسمية على يوتيوب.

ويمكنكم الاستمتاع بهذا الأداء المباشر عبر الإنترنت مجانا، حيث يبدأ العرض في الساعة الثامنة مساء يوم الخامس والعشرين من يونيو حسب توقيت كوريا، أي في الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت القاهرة.

يشار إلى أن الجمعية الكورية العربية تقيم "قافلة الصداقة الكورية العربية" سنويا في الدول العربية منذ عام 2008 من أجل تعريف الشعوب العربية بالمحتويات الثقافية والفنية الكورية، وزيادة فهمها للثقافة الكورية ودعم تعزيز العلاقات بين كوريا الجنوبية والعالم العربي.

يشار أيضا إلى أن فرقة "بي آي جي" المكونة من 5 فتيان بدأت تحظى بإقبال كبير في الدول العربية بعد أن قامت بتغطية بعض الأغاني العربية باللغة العربية، منها "3 دقات"، و"لا بزاف" و"بشرة خير".

وكانت الفرقة قد قامت بتغطية أغنية "لا بزاف" خلال اللقاء الذي أجراه القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو في شهر يناير من عام 2019، مما أدى إلى حصول الفرقة على إقبال كبير في الدول العربية. ومع زيادة شعبية الفرقة في العالم العربي أجرى القسم العربي لقاءات أخرى معها لتلبية طلبات معجبيها.