السفير الكوري لدى مصر يقوم بزيارة لمدينة شرم الشيخ

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قام السفير الكوري لدى مصر "هونغ جين اوك" بزيارة لمدينة شرم الشيخ يوم الثلاثاء الماضي، حيث التقى بمحافظ جنوب سيناء "خالد فودة".

وجاءت هذه الزيارة لتفقد عدد من المنشآت السياحية وقاعة المؤتمرات الكبرى، استعدادا لحضور وفد كوري رفيع المستوى لمؤتمر تغير المناخ.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجال السياحة، وفتح أسواق سياحية جديدة، ودراسة توقيع بروتوكول تعاون واتفاقية تآخي بين مدينة شرم الشيخ وإحدى المدن الكورية السياحية المشابهة لها، لزيادة التعاون وتوطيد العلاقات والتبادل في المجالات السياحية والثقافية والرياضية.

كما جرى خلال اللقاء اقتراح إنشاء ميدان أو شارع ورمز لمدينة شرم الشيخ بإحدى المدن الكورية، وبالمثل في مدينة شرم الشيخ، ضمن إطار توطيد العلاقات والترويج السياحي للمقاصد السياحية بمحافظة جنوب سيناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء "خالد فودة" الدعوة للسفير الكوري ووسائل الإعلام الكورية المتخصصة في السياحة والمدونين لزيارة مدن المحافظة السياحية للترويج والجذب السياحي للمحافظة.

ومن جانبه، وعد السفير الكوري "هونغ" بالعمل على إطلاق خط جوي مباشر بين مطار "إنتشون" الدولي بكوريا الجنوبية ومطار القاهرة، والسفر إلى شرم الشيخ، كما وعد بإجراء دراسة حول إطلاق خطوط طيران مكوكية من سيول إلى مطار شرم الشيخ للتمتع بالمقاصد السياحية بجنوب سيناء.

وضمن زيارته لمدينة شرم الشيخ، قام "هونغ" بجولة في مدن "سانت كاترين" و"طابا" و"دهب"، للاستمتاع بالطبيعة الخلابة التي تتميز بها مدن جنوب سيناء السياحية، وزيارة المناطق المقدسة بمدينة سانت كاترين.

وأشار السفير الكوري إلى أن الشعب الكوري يولي اهتماما خاصا بدير سانت كاترين للصلاة والحج إليه، إضافة إلى الاستمتاع بكافة المقاصد السياحية بالمحافظة.