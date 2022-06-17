آيف تنطلق الموسم الثاني من برنامجها الواقعي على يوتيوب

واي جيه: من عاشر قوما أربعين يوما
2022-06-17
#أخبار الساحة الفنية l 2022-06-20
انطلقت فرقة "آيف" النسائية المكونة من 6 عضوات الموسم الثاني من برنامجها الواقعي على يوتيوب تحت عنوان "1، 2، 3 آيف".
ويعرض الموسم الثاني من برنامج الواقع أنشطة تمارسها عضوات الفرقة، منها الخبز والتخييم والنزهات وغيرها من الأنشطة المختلفة.
وتم نشر الحلقة الأولى من الموسم الثاني في قناة الفرقة الرسمية على يوتيوب يوم الثالث عشر من يونيو.
2022-06-17
2022-06-17
2022-06-17
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