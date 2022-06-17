حجم مبيعات ألبوم بي تي إس الجديد يتجاوز مليوني نسخة في اليوم الأول من إصداره

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تجاوز حجم مبيعات ألبوم فرقة "بي تي إس" الجديد بعنوان "بروف" مليوني نسخة في اليوم الأول من إصداره.

وطبقا لقائمة موسيقية محلية، بلغ حجم مبيعات هذا الألبوم الجديد مليونين و150 أل نسخة على أساس الساعة الحادية عشرة من مساء يوم العاشر من يونيو، أي بعد 10 ساعات فقط من إصداره.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتجاوز فيها حجم مبيعات ألبوم فرقة "بي تي إس" مليوني نسخة في اليوم الأول من الكشف عنه، بعد أن تم بيع أكثر من مليوني نسخة من ألبوم الفرقة الرابع بعنوان "خريطة الروح: 7" في اليوم الأول من إصداره في عام 2020.

كما تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية "بروف" 65 مليون مرة في يومين من الكشف عنه يوم العاشر من يونيو.