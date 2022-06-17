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حجم مبيعات ألبوم جديد لفرقة إن سي تي دريم يتجاوز 3.6 مليون نسخة

#أخبار الساحة الفنية l 2022-06-20

من أغانى القمة

ⓒSM Entertainment

تجاوز إجمالي حجم مبيعات ألبوم فرقة "إن سي تي دريم" بعنوان "وضع خلل"، والألبوم المعاد تعبئته بعنوان "بيتبوكس" 3.6 مليون نسخة، مسجلا بذلك رقما قياسيا من حيث حجم مبيعات ألبومات الفرقة.

وقد تم بيع ألبوم "وضع خلل" الذي تم الكشف عنه في شهر مارس الماضي أكثر من مليوني نسخة، بينما تجاوز حجم مبيعات الألبوم المعاد تعبئته "بيتبوكس" الذي تم إصداره في مايو الماضي 1.5 مليون نسخة.

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