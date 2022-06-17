إنهايبن تعود بألبومها المصغر الثالث في يوليو

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أعلنت وكالة "بيلفت لاب" الترفيهية أن فرقة "إنهايبن" الشبابية المكونة من 7 أعضاء سيعود بإصدار ألبومها المصغر الثالث بعنوان" مانيفيستو: اليوم الأول" يوم الرابع من يوليو المقبل.

ويعد هذا الألبوم الأول نوعها منذ أن كشفت الفرقة عن ألبومها الكامل الأول "البعد: الجواب" في شهر يناير الماضي.

وكشفت الفرقة عن مقطع فيديو تشويقي يشمل كلمات أغنية "السير على الخط" الجديدة على يوتيوب.