سوبر جونير تصدر ألبوما جديدا هذا الصيف

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ستصدر فرقة "سوبر جونير" ألبومها الكامل الحادي عشر الجديد هذا الصيف.

وتم الكشف عن مقطع فيديو تشويقي للألبوم الجديد الذي يحمل عنوان "الطريق: استمر" في حساب الفرقة الرسمي للتواصل الاجتماعي، لكنه لم يتم الإعلان عن موعد إصدار الألبوم وتوضيح قائمة الأغاني التي سيشملها الألبوم الجديد.

وسيكون هذا الألبوم أول ألبوم كامل منذ أن كشفت الفرقة ألبومها الكامل السابق بعنوان "النهضة" في شهر مارس من العام الماضي.

وتخطط الفرقة لتنظيم جولة عالمية تحت عنوان "جولة عالمية لسوبر جونبر – سوبر شيو 9: طريق" بدءا من حفلها المقرر إقامته خلال الفترة من يوم الخامس عشر وحتى السابع عشر من يوليو في سيول.