جونغ كوك عضو فرقة بي تي إس يتعاون مع المطرب الأمريكي تشارلي بوث في أغنيته القادم

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أعلن المطرب والملحن الأمريكي "تشارلي بوب" عن تعاون مفاجئ مع المطرب "جونغ كوك" عضو فرقة "بي تي إس" في أغنيته الجديدة بعنوان "يمين ويسار".

وكان النجمان الكوري والأمريكي" قد تعاونا فيما بينهما من خلال تقديم أداء خاص على مسرح حفل توزيع جوائز "إم بي سي بلاس إكس جيني" الموسيقية في كوريا الجنوبية عام 2018.

وستكون الأغنية الجديدة من ضمن ألبومه الجديد "تشارلي" الذي سيتم الكشف عنه يوم الرابع والعشرين من يونيو الجاري.