المركز الثقافي الهندي ينظم دورة يوغا للعودة إلى الحياة الصحية

قال رئيس المركز الثقافي الهندي في سيول، إن اليوغا هي أكثر من ممارسة رياضية، وذلك في كلمة خلال مهرجان ذو صلة ُقيم مؤخرا في معبد "화엄". ويقع هذا المعبد في جبل "جيري" ويتميز بمناظر طبيعية خلابة على مدار السنة، كما أنه مُحاط بالغابات. ومؤخرا تجمع حوالي 500 شخص للمشاركة في مهرجان اليوغا. وكان للمهرجان هذا العام معنى خاص حيث يهدف إلى الحياة الصحية الشخصية واعادة الصحة النفسية للشعب، إلى جانب إحلال السلام في العالم. لذلك كان مكان المهرجان مغطى بالشمسيات الصفراء والزرقاء، تعبيرا عن أمنيات المشاركين بإنتهاء الحرب وإحلال السلام في أوكرانيا. ومارس المشاركون بعض الحركات باستخدام الشمسيات. وكان من بين المشاركين مواطنون كوريون ورهبان وأجانب، حيث أن معظم الأجانب مسؤولون في المركز الثقافي الهندي.

يُذكر أن هذا المعبد ينظم مهرجانات وحفلات في كل فصل، منها مهرجان البرقوق الأحمر في الربيع، ومهرجان للموسيقى في الصيف، ومهرجان ثقافي في الخريف. وسوف يضاف هذا المهرجان ضمن المهرجانات البارزة للمعبد.