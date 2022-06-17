بدء عرض فيلم قرار بالفراق في كوريا نهاية هذا الشهر

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تم الكشف عن فيلم "قرار بالفراق" للمخرج الكوري "بارك تشان أوك" الذي فاز بجائزة أفضل مخرج عن هذا الفيلم في مهرجان كان السينمائي الدولي لهذا العام، أمام وسائل الإعلام لأول مرة قبل بدء عرضه رسميا في كوريا في نهاية هذا الشهر. وأوضح المخرج بارك أنه سعى بهذا الفيلم إلى استعراض قصة غير مثيرة خلافا لأفلامه السابقة مثل "الصبي العجوز" و"الآنسة كوم جا اللطيفة".

ورغم أن الفيلم لا يحتوي على مشاهد مثيرة لدرجة أنه يمكن لمن يتجاوز عمره خمسة عشر عاما مشاهدته، إلا أن نهايته القوية وروح الدعابة الفريدة فيه تعبران عن شخصية المخرج بارك بقوة.