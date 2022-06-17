أغنية يت تو كوم لبي تي إس تحتل المركز الأول في جدول بيلبورد الدولي

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احتلت فرقة "بي تي إس" قمة الجدول الدولي لتصنيفات بيلبورد الأمريكية بأغنيتها الجديدة "يت تو كوم". ووفقا لبيلبورد، احتلت الأغنية المركز الأول في الجدول الدولي، الذي يتم تصنيفه اعتمادا على إجمالي عدد مرات التحميل والمبيعات في حوالي 200 دولة حول العالم.

وقد ظلت الفرقة تسجل نتائج جيدة بثبات في هذا الجدول الذي تم إطلاقه منذ شهر سبتمبر من عام 2020، حيث وصلت إلى قمته بأغنيتها "ديناميت"، ثم بأغانيها "لايف غوز أون" و"باتر" و"بيرميشن تو دانس" و"ماي يونيفرس".