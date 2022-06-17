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أغنية بروف لبي تي إس تحتل المركز الأول في جدول أوريكون الياباني

#أخبار الساحة الفنية l 2022-06-27

من أغانى القمة

ⓒ Big Hit Music

سجل ألبوم "بروف" للفرقة، الذي يلخص جميع أنشطتها على مدار 9 أعوام، نتائج ممتازة في جدول أوريكون الياباني.

ووفقا للجدول الياباني، تم بيع حوالي 514 ألف نسخة من الألبوم خلال أسبوع واحد، من يوم 13 إلى 19 من هذا الشهر، ليحتل المركز الأول من حيث المبيعات الأسبوعية. وأوضح أوريكون أن مبيعات الأسبوع الأول من ألبوم "بروف" تمثل رقما قياسيا في مجال المبيعات الأسبوعية لهذا العام.

علاوة على ذلك، تربع الألبوم على قمة جداول الأغاني الشعبية في العديد من الدول بما في ذلك ألمانيا وبلجيكا وهولندا وفنلندا ونيوزيلندا وسويسرا.

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