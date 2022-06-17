وينر تعود في يوليو





ستكشف فرقة "وينر" عن ألبومها الجديد في شهر يوليو، بعد 27 شهرا من غيابها.

وسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها الفرقة ألبوما جديدا بعد انتهاء الخدمة العسكرية الإلزامية لعضوي الفرقة "كيم جين او" و"لي صنغ هون".

وقد تم الكشف عن موعد عودة الفرقة من خلال صورة تشويقية تفيد بأن الفرقة ستعود يوم الخامس من شهر يوليو.