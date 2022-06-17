إيتزي تصدر ألبوما مصغرا حديدا في يوليو





من المقرر أن تصدر فرقة "إيتزي" النسائية ألبومه المصغر الجديد الخامس بعنوان "تشيكمايت" يوم الخامس عشر من شهر يوليو.

ويأتي إصدار هذا الألبوم قبل أول جولة للفرقة في الولايات المتحدة في شهر أغسطس القادم، وبعد 10 أشهر من الكشف عن ألبومها الكامل الأول "مجنون في الحب" في شهر سبتمبر من العام الماضي.

وقد بدأت فرقة "إيتزي" نشاطها الغنائي في شهر فبراير من عام 2019 بأغنية "دلا دلا".