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عصر البنات تعود هذا الصيف

#أخبار الساحة الفنية l 2022-06-27

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment

ستعود فرقة "عصر البنات" على الساحة الغنائية في شهر أغسطس القادم بعد فترة طويلة من غيابها.

وتخطط الفرقة لإصدار ألبوم جديد في أغسطس بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة على بدئها الأنشطة الغنائية.

وسوف تشارك جميع عضوات الفرقة في إصدار الألبوم الجديد، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى حوله. وسوف يكون هذا الألبوم أول ألبوم لفرقة "عصر البنات" منذ أن كشفت عن ألبومها السادس بعنوان "ليلة العطلة" في شهر أغسطس من عام 2017.

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