أغنية جونغ كوك وتشارلي بوث تتصدر قوائم آيتيونز في 93 دولة





تصدرت أغنية "يمين ويسار" للمطرب "جونغ كوك" عضو فرقة "بي تي إس" والمطرب الأمريكي "تشارلي بوث" قوائم "آيتيونز" في 93 دولة.

وقالت وكالة "بيغ هيت" الترفيهية إن الأغنية احتلت المركز الأول في قائمة "آيتيونز" في 93 دولة، منها الولايات المتحدة وكندا والدانمارك والسويد وفرنسا.

وقالت الوكالة إن عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي للأغنية بلغ حوالي 15 مليون مرة على موقع يوتيوب حتى صباح يوم الخامس والعشرين من يونيو.

وقالت وكالة "وانر ميوزيك" الترفيهية الأمريكية إنه سيتم تضمين الأغنية في ألبوم المطرب الأمريكي "تشارلي بوث" الذي سيصدر في النصف الثاني من هذا العام.

وكان المطربان "جونغ كو" و"تشارلي بوث" قد قدما أداء مشتركا في حفل توزيع جوائز الموسيقة الكورية لعام 2018.