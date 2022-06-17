تي بي إكس كيو تختتم جولتها في اليابان

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اختتمت فرقة "تي بي إكس كيو" جولتها في اليابان بعدما أقامت 21 حفلا في 6 مدن يابانية.

وقالت وكالة "إس إم" الترفيهية إن هذه الجولة تعد الأولى من نوعها بشكل مباشر، التي تقيمها فرقة "تي بي إكس كيو" في اليابان، منذ عامين و6 أشهر.

وفي آخر حفلاتها في اليابان، كشفت الفرقة عن خطتها لإصدار ألبوم منفرد جديد بعنوان "أوتسوروي" يوم السابع عشر من شهر أكتوبر القادم.

وسوف تشارك الفرقة في حفل "إس إم تاون" الغنائي الذي ستقيمه وكالة "إس إم" الترفيهية في "طوكيو دوم" بدءا من يوم السابع والعشرين من أغسطس ولمدة 3 أيام.