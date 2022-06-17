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فرقة سفنتين تقيم حفلات في اليابان في النصف الثاني من هذا العام

#أخبار الساحة الفنية l 2022-06-29

من أغانى القمة

ⓒ PLEDIS Entertainment

من المقرر أن تقيم فرقة "سفنتين" جولتها الغنائية في 3 مدن يابانية خلال شهر نوفمبر وديسمبر القادمين، لتكون هذه الجولة الجزء الأخير من جولاتها العالمية القادمة.

وكان العرض الأول من جولات الفرقة العالمية قد أقيم في سيول يوم الخامس والعشرين من يونيو، وسوف تنتقل الفرقة إلى أمريكا الشمالية في أغسطس، ثم تعود إلى المدن الآسيوية.

وقد ظل أحدث ألبوم للفرقة بعنوان "واجه الشمس" ضمن قائمة "بيلبورد 200" للأسبوع الثاني على التوالي.

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